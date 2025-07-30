Яка буде пенсія зі стажем 43 роки?

У 2025 році вийти на пенсію за віком у 60 років українці можуть за наявності щонайменше 32 років стажу, відповідно до чинного законодавства, розповідає 24 Канал.

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Наразі вимоги до стажу такі:

Для пенсії у 63 роки необхідно мати не менш як 22 роки стажу.

У 65 років можна вийти на заслужений відпочинок і з 15 роками стажу.

Таким чином, маючи 43 роки стажу, українець може вийти на пенсію і в 60, і в 63, і в 65 років.

Розрахуємо майбутню пенсію для людини, яка має 43 роки стажу і виходить на відпочинок у 60 років. Для обрахунку необхідно знати її заробітну плату. Візьмемо для прикладу мінімальну та середню зарплату по Україні.

Мінімальна зарплата у 2025 році складає 8 000 гривень.

Середня зарплата, за даними ПФУ, у червні 2025 року становила 22 336 гривень.

Пенсіонер в Україні зі 43 роками стажу та зарплатою у 8 000 гривень може розраховувати на невелику пенсію – близько 3 910 гривень.

Яка буде пенсія за стажем 43 роки і зарплатою 8 000 гривень у 60 років / Скріншот із пенсійного калькулятора

У кілька разів вищими будуть виплати у людини зі 43 роками стажу та зарплатою 22 336 гривень у 60 років. Їй можуть нарахувати близько 10 663 гривень пенсії.

Яка буде пенсія за стажем 43 роки і зарплатою 22 336 гривень у 60 років / Скріншот із пенсійного калькулятора

Варто додати, що виплати будуть тим вищими, чим більший пенсійний вік. Зокрема, у 63 роки за аналогічних умов можна сподіватися на пенсію 4 588 гривень при зарплаті 8 000 гривень і на 12 557 гривень при зарплаті 22 336 гривень.

Важливо! Усі розрахунки пенсійних виплат проводилися за допомогою пенсійного калькулятора.