Кто сможет получить денежную помощь

Получить ее смогут лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт города Одесса.

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5 июня 2025 года состоялось очередное заседание рабочей группы по оказанию помощи гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, которые зарегистрированы и фактически проживают в городе Одессе,

– говорится в тексте.

На основании решения рабочей группы 9 участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и пострадавшим этой катастрофы, которые отнесены к I и II категориям, с I группой инвалидности и лицам, размер пенсии которых не превышает 9 000 гривен, будет предоставлена адресная единовременная материальная помощь. Общая сумма составляет 36 000 гривен. Каждый человек получит по 4 000 гривен.

Также будет предоставлена адресная единовременная материальная помощь 5 вдовам погибших (умерших) граждан, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой. Женщины получат выплаты в размере 2 500 гривен. Общая сумма помощи составит 12,5 тысяч гривен.

Заметьте! Сумма выплаты составляет 48,5 тысяч гривен.