Яка допомога передбачається для підтримки сільського господарства?

Він буде реалізований у Полтавській, Глобинській, Опішнянській та Котелевській територіальних громад, пише 24 Канал з посиланням на Карітас Полтава.

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Зазначається, що підтримка сільських домогосподарств здійснюватиметься таким шляхом:

надання фінансової допомоги для відновлення та розвитку

сільськогосподарської діяльності;

покращення доступу до ринків;

підвищення обізнаності з ведення господарства через навчальні сесії.

Багатоцільовий сільськогосподарський грант становить від 33 000 грн до 125 000 гривень, а грант на покращення доступу до ринків та збільшення доданої вартості сільськогосподарської продукції – від 8 000 грн до 16 500 гривень.

Для чого надаться гранти? Перший грант охоплює закупівлі насіння, добрива, дрібної рогатої худоби, кормів для худоби, обладнання, а також легкого та середнього ремонту сільськогосподарської інфраструктури, яка була пошкоджена внаслідок військових дій, і відновлення зрошувальних систем. Другий налається на покращення доступу до ринків та збільшення доданої вартості сільськогосподарської продукції – підтримка для переробки харчових продуктів та для покриття транспортних витрат.

Допомогу можуть отримати ВПО та місцеве постраждале від війни населення, зокрема:

Багатодітні сім'ї (3 і більше дітей); Член домогосподарства має інвалідність (І та II група) або важку чи хронічну хворобу; Домогосподарства, очолювані однією особою (батько-одинак, мати – одиначка, опікуни); Домогосподарства з вагітними жінками або дітьми до 3 років№ Домогосподарства з людьми похилого віку (60+ років); Особи передпенсійного віку 50+ років без доходу.

Для участі в проєкті мають виконуватись такі умови:

домогосподарства з попереднім досвідом у рослинництві або тваринництві, які зацікавлені у продовженні або відновленні цієї діяльності;

домогосподарства покладаються на фермерство як на одне з основних джерел доходу

домогосподарства мають доступ до землі (до 5 гектарів).

вразливість домогосподарства;

домогосподарство не отримувало подібної допомоги від іншої благодійної організації, пов'язаної з сільськогосподарською діяльністю протягом останніх 9 місяців

докласти заявку (виробничий план) та взяти участь принаймні у 1 навчальній сесії.

Важливо! Для подачі заявки необхідно заповнити форму попередньої реєстрації, а за додатковою інформацією просимо звертатися за номером телефону: +380952877054 або +380503055080.