Яка допомога передбачається для підтримки сільського господарства?
Він буде реалізований у Полтавській, Глобинській, Опішнянській та Котелевській територіальних громад, пише 24 Канал з посиланням на Карітас Полтава.
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Зазначається, що підтримка сільських домогосподарств здійснюватиметься таким шляхом:
- надання фінансової допомоги для відновлення та розвитку
- сільськогосподарської діяльності;
- покращення доступу до ринків;
- підвищення обізнаності з ведення господарства через навчальні сесії.
Багатоцільовий сільськогосподарський грант становить від 33 000 грн до 125 000 гривень, а грант на покращення доступу до ринків та збільшення доданої вартості сільськогосподарської продукції – від 8 000 грн до 16 500 гривень.
Для чого надаться гранти?
Перший грант охоплює закупівлі насіння, добрива, дрібної рогатої худоби, кормів для худоби, обладнання, а також легкого та середнього ремонту сільськогосподарської інфраструктури, яка була пошкоджена внаслідок військових дій, і відновлення зрошувальних систем. Другий налається на покращення доступу до ринків та збільшення доданої вартості сільськогосподарської продукції – підтримка для переробки харчових продуктів та для покриття транспортних витрат.
Допомогу можуть отримати ВПО та місцеве постраждале від війни населення, зокрема:
- Багатодітні сім'ї (3 і більше дітей);
- Член домогосподарства має інвалідність (І та II група) або важку чи хронічну хворобу;
- Домогосподарства, очолювані однією особою (батько-одинак, мати – одиначка, опікуни);
- Домогосподарства з вагітними жінками або дітьми до 3 років№
- Домогосподарства з людьми похилого віку (60+ років);
- Особи передпенсійного віку 50+ років без доходу.
Для участі в проєкті мають виконуватись такі умови:
- домогосподарства з попереднім досвідом у рослинництві або тваринництві, які зацікавлені у продовженні або відновленні цієї діяльності;
- домогосподарства покладаються на фермерство як на одне з основних джерел доходу
- домогосподарства мають доступ до землі (до 5 гектарів).
- вразливість домогосподарства;
- домогосподарство не отримувало подібної допомоги від іншої благодійної організації, пов'язаної з сільськогосподарською діяльністю протягом останніх 9 місяців
- докласти заявку (виробничий план) та взяти участь принаймні у 1 навчальній сесії.
Важливо! Для подачі заявки необхідно заповнити форму попередньої реєстрації, а за додатковою інформацією просимо звертатися за номером телефону: +380952877054 або +380503055080.