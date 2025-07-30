Кому з ВПО призначають виплати?

Це станеться, якщо вони не відповідають більше певним критеріям, передає 24 Канал з посиланням на постанову №332.

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Пенсійний фонд призначає та виплачує кошти вразливим критеріям населення:

особам, які перемістилися з територій, де тривають або велися бойові дії, а також з ТОТ;

для людей, чиє житло зруйноване або визнане непридатним для проживання;

для дітей, народжених у внутрішніх переселенців, які перебувають на обліку як ВПО.

Сума допомоги становить 3 000 гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 000 гривень для всіх інших категорій.

Допомога для ВПО призначається на такий термін на шість місяців з місяця звернення – незалежно від дати написання заяви. Однак загальний термін надання допомоги – не більш ніж 12 місяців.

Зокрема перепризначення на наступні 6 місяців можливе, якщо у складі сім’ї є:

неповнолітні діти;

особи з інвалідністю,

люди пенсійного віку;

самотні матері чи батьки, які виховують дитину;

багатодітні родини;

особи, які доглядають за особами з інвалідністю або дітьми з інвалідністю;

українці, які проходять лікування, реабілітацію після поранення у результаті воєнних дій;

студенти чи учні ВПО віком від 18 до 23 років, якщо навчаються на денній формі навчання та не мають власної родини.

Важливо! Крім того, існує вимога для працездатних осіб, які не працюють упродовж трьох місяців з моменту призначення допомоги. Їм потрібно працевлаштуватися, зареєструватися в центрі зайнятості або відкрити ФОП (отримати грант, ваучер на підвищення кваліфікації тощо).

За яких умов можуть припинити виплати?

Повторне призначення (на інші шість місяців) буде неможливим, якщо родина більше не відповідає певним критеріям. Йдеться зокрема про випадок, коли середньомісячний дохід на одну особу в родині перевищить 9,44 тисячі гривень.

Також виплати не передбачаються, якщо:

родина повернеться на стару адресу проживання;ʼ відбудеться виїзд за межі країни на понад 30 днів поспіль або більш ніж 60 днів сумарно за шість місяців.

Важливо! По подібні зміни слід повідомляти особисто, поштою або онлайн.