За польським законодавством виділяється 3 різні типи муніципального житла, а саме соціальне житло, комунальне житло та житло за ремонт, передає 24 Канал з посиланням на портал Ukrainian in Poland.

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Що відомо про муніципальне житло в Польщі?

Саме соціальне житло є найдешевшим варіантом й вилається найуразливішим категоріям. Натомість комунальне житло йде вже з кращою якістю, де можна проживати з сім'єю.

А от житло за ремонт – це переважно занедбані квартири, які потребують ремонту. Орендар повинен зробити ремонт за свій кошт, а натомість його звільнять від плати за оренду.

Які умови користування соцжитла у Польщі:

Серед основних вимог отримання соцжитла – це брак житлових умов та дуже низький дохід.

До пріоритетних категорій входять особи без постійного житла, неповнолітні без опікунів, самотні матері чи батьки, вагітні жінки, особи з інвалідністю, жертви домашнього насильства або торгівлі людьми та мешканці аварійного чи підлягаючого знесенню житла.

Крім того, попри те, що житло є соціальним, мешканці повинні платити за оренду та комунальні послуги:

від 2,50 до 3,50 злотих за квадратний метр,

за квартиру 30 квадратних метрів – приблизно 75 – 105 злотих на місяць,

оплата за світло, воду, газ та опалення.

Такі розцінки відповідають загальному доходу людини, яка претендує на соцжитло, однак якщо доходи людини зростають, то її можуть виселити.

Зауважте! Термін оренди такого житла складає від 3 до 5 років. Також, воно не передається у спадок, а тому якщо орендар помирає, то його родина повинна подати повторно документи й відповідати критеріям щодо проживання у такому житлі.

Чи мають право українці на соціальне житло у Польщі?

Право на соціальне житло не обмежується громадянством, а тому українці також можуть подаватися на отримання. Втім є декілька умов:

Документ, що підтверджує легальне перебування – карту побиту, карту резидента ЄС або бути в очікуванні на відповідь від управління у справах іноземців.

Підтверджений дохід за останні 3 місяці.

Відповідність тим самим критеріям життєвих обставин, що й польські громадяни.

У великих містах, таких як Варшава, Краків або Вроцлав, шанси на отримання житла вищі, а в інших містах – менші, бо і списки очікування довші, і правила жорсткіші.