Детальніше про програми безкоштовного та пільгового житла, які діють у Швеції, розповідає 24 Канал.

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Хто може отримати муніципальне житло?

Муніципальне – житло, що перебуває у власності громади (місцевої влади) і призначене для надання у користування громадянам, які потребують соціальної підтримки.

Йдеться про надання квартир в оренду. На житло можуть претендувати всі жителі, але пріоритет надають людям у вразливих ситуаціях – малозабезпеченим сім'ям, біженцям і людям похилого віку.

Орендна плата нижча від середньої на ринку. Для отримання соціального житла необхідно стати на облік у місцевому муніципалітеті (наприклад, Bostadsförmedlingen у Стокгольмі).

Які є варіанти допомоги на житло?

За ще одну програму відповідає Агентство соціального страхування Швеції. Вона передбачає допомогу у вигляді оплати частини оренди або вартості житла.

Її можуть отримати:

сім'ї з дітьми;

молодь 18 – 28 років;

пенсіонери та малозабезпечені особи.



У Швеції діють пільгові житлові програми / Фото Pexels

На що можуть розраховувати біженці?

Біженців та іммігрантів житлом забезпечують Міграційне агентство Швеції та муніципалітети. Помешкання часто надають безкоштовно, коли людина вперше прибуває у Швецію у пошуку притулку. Після отримання прописки муніципалітети допомагають оформити вже пільгове житло.

Які ще соцпрограми діють?

Також у країні діють програми зі забезпечення тимчасовим житлом людей, які гостро потребують (наприклад, постраждалих від домашнього насильства, бездомних). Цим займаються соціальні служби. Певний час плату за оренду для таких людей повністю або частково сплачує муніципалітет.