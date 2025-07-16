Деталі про програму Housing First, яка успішно діє у Фінляндії, а також про деякі інші програми розповідає 24 Канал.

Читайте також Дім у Канаді не за мільйони: які програма для житла там доступні

Як працює програма Housing First?

Головний принцип Housing First – житло є базовим правом людини, а не винагородою. Людина, яка перебуває у складних життєвих обставинах, насамперед отримує постійну квартиру, а не тимчасовий притулок. Далі за потреби їй надають підтримку – медичну, психологічну, фінансову.

Житло не залежить від поведінки, стану здоров'я чи залежностей. У межах програми держава та місцеві органи влади співпрацюють з неприбутковими організаціями.

З 2008 року довготривала бездомність зменшилась на понад 60%. Крім того, виграв і бюджет, адже витрати на соціальні служби, лікарні та поліцію скоротились на 15 000 – 52 000 на кожного врятованого бездомного щорічно.

Фінляндія довела, що боротьба з бездомністю можлива, якщо держава інвестує у людей.



Програма Housing First допомогла побороти бездомність / Фото ysaatio.fi

Які ще житлові програми діють у Фінляндії?

ARA-житло – орендне житло, яке надається людям з низьким рівнем доходу. На нього мають право малозабезпечені, пенсіонери, молодь, багатодітні сім’ї, особи з інвалідністю. Плата нижча за ринкову, однак оренда не є повністю безкоштовна. Подати заявку можна через муніципалітет або житлові компанії.

– орендне житло, яке надається людям з низьким рівнем доходу. На нього мають право малозабезпечені, пенсіонери, молодь, багатодітні сім’ї, особи з інвалідністю. Плата нижча за ринкову, однак оренда не є повністю безкоштовна. Подати заявку можна через муніципалітет або житлові компанії. KELA – Фінський соціальний страховий інститут надає допомогу для покриття витрат на житло. Виплачується щомісячно, частково або повністю покриваючи орендну плату. Отримати її можуть люди з низьким доходом, студенти, сім'ї, безробітні, пенсіонери. Не обмежується державною нерухомістю, можна отримати навіть при оренді приватного житла.

– Фінський соціальний страховий інститут надає допомогу для покриття витрат на житло. Виплачується щомісячно, частково або повністю покриваючи орендну плату. Отримати її можуть люди з низьким доходом, студенти, сім'ї, безробітні, пенсіонери. Не обмежується державною нерухомістю, можна отримати навіть при оренді приватного житла. Притулки та тимчасове житло – для людей у кризових ситуаціях (бездомні, біженці, жертви домашнього насильства) надається тимчасове безкоштовне житло. Умови проживання можуть бути базовими, іноді з підтримкою соціальних працівників.

– для людей у кризових ситуаціях (бездомні, біженці, жертви домашнього насильства) надається тимчасове безкоштовне житло. Умови проживання можуть бути базовими, іноді з підтримкою соціальних працівників. Житло для біженців та осіб з міжнародним захистом . Якщо ви отримали статус біженця або тимчасовий захист у Фінляндії, то вам надається тимчасове житло через центр прийому. Після отримання дозволу на проживання – допомога у пошуку постійного житла через муніципалітет.

. Якщо ви отримали статус біженця або тимчасовий захист у Фінляндії, то вам надається тимчасове житло через центр прийому. Після отримання дозволу на проживання – допомога у пошуку постійного житла через муніципалітет. Житло для студентів – студенти можуть подати заявку на недороге житло через студентські житлові фонди. Житло субсидоване, не безкоштовне, але набагато дешевше за ринкове.

Нагадаємо, в'їзд до Фінляндії дозволено усім українцям, які вимушено залишають Україну у зв'язку зі збройною агресією Росії. Громадяни України можуть перебувати в країні в рамках безвізового режиму до 90 днів або подати заяву про отримання тимчасового захисту в Фінляндії. Статус "тимчасового захисту" для громадян України діятиме до четвертого березня 2026 року. За даними МЗС, після перетину кордону Фінляндії необхідно зголоситись до представників Прикордонної служби або Міграційної поліції та подати заяву про отримання тимчасового захисту.