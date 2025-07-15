Ключовою програмою щодо безоплатного житла в Канаді є Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC), яка, як державний інструмент, координує чимало інших програм, передає 24 Канал.

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Що відомо про CMHC?

CMHC реалізовує програми доступного житла, а також гарантує іпотечні кредити, зокрема для малозабезпечених. Також, корпорація надає субсидії та пільги на оренду.

До програм, які координує CMHC входять:

Canada Housing Benefit (CHB) (грошова допомога на оренду),

Co-Investment Fund (це щодо грантів та пільгових кредитів на будівництво чи ремонт житла, зокрема для людей з інвалідністю, біженців тощо),

Також Rapid Housing Initiative (RHI) – програма швидкого створення житла для бездомних та соціально вразливих.

Які програми є по регіонах Канади?

Водночас якщо брати програми по окремих регіонах країни, то, наприклад, в Альберті можна звернутися до програм, як-от "Community Housing", чи "Seniors Apartments", які дають можливість орендувати житло за ціною не більше 30% від доходу.

Крім того, на сайті Alberta.ca є програма щодо доступного житла, що стосується і українців. Там варто подавати заявку, якщо:

дохід нижчий за місцеві ліміти, визначені для громади,

бути громадянином або постійним мешканцем Канади, біженцем, заявником на отримання статусу біженця, іммігранта, або іммігрантом з постійним місцем проживання, для якого приватне спонсорство припинено,

евакуйовані з України, які мають дозвіл на екстрені поїздки між Канадою та Україною.

На сайті зазначається, що якщо ви українець, якому потрібне житло, або мешканець Альберти, якому пропонується житло, то варто відвідати сторінку "Українці в Альберті".

Канадсько-манітобська житлова допомога (CMHB)

Вона допомагає орендарям в оплаті основних витрат на житло. Цією допомогою можна скористуватися будь-де в Манітобі. Її вартість компенсується Канадською іпотечною та житловою корпорацією (CMHC) та урядом Манітоби.

Допомогу надається 4 вразливим верствам населення:

молодь, яка перебуває в процесі переходу, або молодь, яка вийшла з-під опіки системи захисту дітей, до 26 років,

люди, які перебувають під загрозою безпритульності або є безпритульними,

люди, які живуть з проблемами психічного здоров'я та залежностями та проживають у спеціально відведених будинках для підтримки,

люди, які вийшли зі стосунків, де постраждали від насильства, та наразі перебувають у притулку.

Refugee Housing Canada

Ця програма працює в Торонто та Ванкувері і допомагає біженцям через модель shared housing, тобто проживання у будинках канадців з мінімальною оплатою за кімнату.

Відомо, що господарі отримують щомісячну компенсацію від біженців, яких вони розміщують. Крім того, господарі мають право самостійно встановлювати орендну плату.

Однак бюджети біженців можуть становити від 500 до 1 500 доларів на місяць, а тому господарі повинні проаналізувати дані щодо суми, яку біженці можуть платити за оренду.