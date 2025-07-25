Подробнее о программах бесплатного и льготного жилья, которые действуют в Швеции, рассказывает 24 Канал.

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Кто может получить муниципальное жилье?

Муниципальное – жилье, находящееся в собственности общины (местной власти) и предназначенное для предоставления в пользование гражданам, нуждающихся в социальной поддержке.

Речь идет о предоставлении квартир в аренду. На жилье могут претендовать все жители, но приоритет предоставляют людям в уязвимых ситуациях – малообеспеченным семьям, беженцам и пожилым людям.

Арендная плата ниже средней на рынке. Для получения социального жилья необходимо стать на учет в местном муниципалитете (например, Bostadsförmedlingen в Стокгольме).

Какие есть варианты помощи на жилье?

За еще одну программу отвечает Агентство социального страхования Швеции. Она предусматривает помощь в виде оплаты части аренды или стоимости жилья.

Ее могут получить:

семьи с детьми;

молодежь 18 – 28 лет;

пенсионеры и малообеспеченные лица.



В Швеции действуют льготные жилищные программы / Фото Pexels

На что могут рассчитывать беженцы?

Беженцев и иммигрантов жильем обеспечивают Миграционное агентство Швеции и муниципалитеты. Помещение часто предоставляют бесплатно, когда человек впервые прибывает в Швецию в поиске убежища. После получения прописки муниципалитеты помогают оформить уже льготное жилье.

Какие еще соцпрограммы действуют?

Также в стране действуют программы по обеспечению временным жильем людей, которые остро нуждаются (например, пострадавших от домашнего насилия, бездомных). Этим занимаются социальные службы. Некоторое время плату за аренду для таких людей полностью или частично оплачивает муниципалитет.