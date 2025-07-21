Прошел год с момента подписания двустороннего соглашения по безопасности со Швецией – Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Швецией.

Это соглашение, подписано 31 мая 2024 года, стало тринадцатым в серии двусторонних соглашений по безопасности, которые Украина начала заключать с 12 января 2024 года в рамках формализации Совместной декларации о поддержке Украины, подписанной 12 июля 2023 года странами "Группы семи" (G7). До этого подобные соглашения Украина заключила с Великобританией, Францией, Германией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией и Португалией.

24 Канал продолжает серию материалов о соглашениях по безопасности с Украиной. Какую помощь и в каких объемах Украина получила за год от Швеции – читайте дальше.

По состоянию на 31 мая 2025 года Украина заключила уже 29 двусторонних соглашений о сотрудничестве, которые подписаны на 10 лет и предусматривают предоставление Украине военной поддержки, сотрудничество в оборонно-промышленном комплексе, проведение учений для украинских военных, гуманитарную поддержку, усиление санкционного давления на Россию и привлечение агрессора к ответственности.



Подробнее об итогах года соглашения по безопасности со Швецией – читайте на сайте Центра Днистрянского.

Какие обязательства взяла на себя Швеция в рамках соглашения по безопасности?

Положения соглашения по безопасности со Швецией предусматривают комплексное 10-летнее взаимодействие в сферах, которые можно свести к 10 пунктам:

Предоставление Украине вооружения и военной техники.

Сотрудничество в оборонно-промышленном комплексе (далее – ОПК).

Использование замороженных российских активов для поддержки Украины.

Обучение и тренировка украинских военных.

Санкции против России и ее сторонников.

Невоенная безопасность и гражданская защита.

Разминирование украинских территорий.

Защита критической инфраструктуры.

Гуманитарная поддержка и поддержка в восстановлении Украины.

Привлечение России к ответственности.

Обязательства по военной поддержке со стороны Швеции предусматривают выделение 6,5 миллиарда евро на вооружение и военную технику для Украины в течение 2024 – 2026 годов. Приоритетными сферами оборонного сотрудничества между странами названы противовоздушная оборона, безопасность на море, а также артиллерийские и беспилотные способности Украины.

Как и в каких объемах Швеция поддерживала Украину за год?

Швеция стала одной из немногих стран, которые в течение первого года имплементации соглашения по безопасности с Украиной активно и всесторонне выполняли все взятые на себя обязательства по 10 сферам, предусмотренными положениями соглашения.

Военная поддержка

С мая 2024 года по май 2025 года Швеция объявила 4 комплексных пакета военной помощи Украине на общую сумму более 4,5 миллиарда долларов США.

В рамках этих оборонных пакетов Швеция обязалась передать Украине:

2 самолета ДРЛО Saab 340 AEW&C (ASC 890) для идентификации целей на большом расстоянии и усиления возможностей украинской ПВО,



Saab 340 AEW&C / Фото Минобороны Швеции

все свои БТР Pansarbandvagn 302 вместе с боеприпасами,

22 боевых катера Combat Boat 90,

ПЗРК Robot System 70,

гранатометы AT4,

боеприпасы к БМП CV90,

не менее 1500 противотанковых ракет TOW и другое вооружение.

В то же время Украина получила не всю объявленную Швецией военную поддержку. Так, Швеция до сих пор не передала Украине 2 самолета ДРЛВ ASC 890, предоставление которых было официально анонсировано еще 29 мая 2024 года в рамках 16 оборонного пакета для Украины. В оборонном ведомстве Швеции объяснили, что длительное ожидание этих самолетов связано с подготовкой другими партнерами некоторых модификаций истребителей F-16 для взаимодействия с ними.

Швеция также присоединилась ко многим коалициям возможностей, в частности к Коалиции дронов. В рамках этого коллективного механизма за год имплементации соглашения по безопасности Швеция совместно с Великобританией, Данией, Нидерландами и Латвией профинансировала производство и закупку 30 тысяч беспилотников на сумму 55 миллионов долларов США для нужд Сил обороны Украины. В частности, только в рамках 18 и 19 пакетов военной помощи для Украины Швеция сделала финансовый вклад на сумму более 35 миллионов долларов США в развитие Коалиции дронов.

Дополнительно Швеция усилила артиллерийские способности Украины. В рамках 18 оборонного пакета, объявленного в конце января 2025 года, Швеция подписала контракт на производство и поставку Украине 18 САУ Archer и 5 контрбатарейных радаров ARTHUR на сумму почти 300 миллионов долларов США. Также в конце мая 2025 года Швеция заявила о выделении около 60 миллионов долларов США на закупку боеприпасов для Украины, в частности в рамках "чешской инициативы" – программы закупки и поставки Украине 155-мм артиллерийских снарядов.

Сотрудничество в ОПК

Швеция является одной из стран, которые активно укрепляют оборонную промышленность Украины.

Так, за первый год выполнения соглашения по безопасности Швеция выделила более 300 миллионов долларов США на производство вооружения в Украине в рамках "датской модели" – программы прямых финансовых взносов в ОПК Украины со стороны государств-партнеров во главе с Данией. Из этой денежной суммы не менее 180 миллионов долларов Швеция направила на производство дальнобойных ракет и дронов.

Этот финансовый вклад не только укрепляет обороноспособность Украины, но и делает возможным нанесение ударов по законным целям на территории России.

В течение этого года Украина также значительно углубила сотрудничество с рядом оборонных компаний Швеции.

В конце сентября 2024 года шведская оборонная компания Saab, которая специализируется на авиастроении и радиолокационных технологиях, анонсировала будущее налаживание производства в Украине. За 6 месяцев – в марте 2025 года – украинская оборонная компания "Радионикс" подписала с Saab меморандум о налаживании стратегического партнерства в сфере военной электроники для совместной разработки и обслуживания сенсорных систем.

Другой шведской оборонной компанией, которая регулярно усиливает Украину, является производитель военной техники BAE Systems Hägglunds. В декабре 2024 года правительства Швеции и Дании подписали с этой компанией контракт на производство 40 БМП CV90 для нужд Сил обороны Украины. В конце мая 2024 года шведское правительство уже заказывало у BAE Systems Hägglunds производство БМП CV90 для Украины, поэтому поддержка со стороны этой компании остается постоянной.

Кроме этого, в прошлом году Украина наладила сотрудничество со шведским производителем боеприпасов Nammo. С января 2024 года этот оборонный завод привлечен к производству и поставке Украине 155-мм артиллерийских снарядов.

Использование замороженных российских активов для поддержки Украины

Швеция присоединилась к коллективным инициативам Европейского Союза по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины.

Впервые ЕС принял ряд правовых актов о возможности передачи доходов от замороженных российских активов Украине в конце весны 2024 года.

Через несколько месяцев – в июле – Европейская комиссия сообщила о предоставлении Украине первого транша на сумму 1,5 миллиарда евро за счет доходов от замороженных российских активов. Эти средства были направлены на военную помощь, в частности на закупку ПВО и артиллерийских снарядов, а также на инвестиции в украинский ОПК. Второй подобный транш за счет доходов от замороженных российских активов на военную помощь ЕС анонсировал в мае 2025 года. В частности почти 1,9 миллиарда евро Евросоюз выделит на усиление ОПК Украины, закупку артиллерии и боеприпасов, а еще – на усиление украинской ПВО.

Кроме этого, в конце октября ЕС принял решение о предоставлении Украине займа до 35 миллиардов евро как части программы Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine (ERA) от G7. Эта программа инициирована странами G7 и предусматривает предоставление Украине кредитных средств на сумму 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских активов, в частности активов Центрального банка России.

По состоянию на 31 мая 2025 года Украина получила уже 4 транша от ЕС на сумму 6 миллиардов евро в рамках программы ERA. Эти средства ЕС направил на покрытие приоритетных бюджетных расходов Украины.

Обучение и тренировка украинских военных

Швеция присоединилась к двум крупнейшим коллективным миссиям по подготовке украинских военнослужащих – тренировочной миссии ЕС EUMAM Ukraine и многонациональной учебной операции INTERFLEX.

Только в рамках 18 оборонного пакета для Украины Швеция выделила около 70 миллионов долларов США на участие в тренировочных миссиях, в частности на организацию базовой общевойсковой подготовки для украинских военных в рамках программы INTERFLEX в 2025 году. Всего по состоянию на этот год шведские инструкторы проведут обучение для более 18 000 украинцев.

Так, Швеция продолжит готовить украинских операторов и техников к использованию переданной шведской военной техники, в частности БМП CV90, САУ Archer и боевых катеров Combat Boat 90. Дополнительно шведские инструкторы привлечены к проведению медицинской подготовки и учений для пехотных батальонов в рамках EUMAM Ukraine.

Кроме этого, в начале весны 2025 года Швеция совместно с другими странами Балтии и Скандинавии начала подготовку "Нордично-Балтийской бригады" ВСУ, которая будет насчитывать от 3000 до 5000 солдат и будет состоять из 3 – 4 линейных батальонов.

Санкции против России и ее сторонников

Швеция усиливает санкционное давление на Россию в рамках комплексных пакетов санкций Европейского Союза.

С 31 мая 2024 года до 31 мая 2025 года ЕС объявил 4 комплексных пакета санкций против России и ее сторонников, которые были направлены на военную отрасль, энергетический сектор, а также физических и юридических лиц, ответственных за военные преступления, в частности за депортацию украинских детей.

За этот год под санкции ЕС попали 342 судна "теневого флота" России, химический завод, российские оборонные и судоходные компании, важная российская нефтяная судоходная компания, "Сургутнефтегаз", военная часть, ответственная за обстрел детской больницы "Охматдет" в Киеве, пропагандистские СМИ, топ-менеджеры ведущих российских компаний в энергетическом секторе, а также субъекты, которые усиливают ОПК России, в частности в Китае, КНДР, Индии, ОАЭ, Иране, Сингапуре, Узбекистане, Турции, Казахстане и Сербии.

Дополнительно Евросоюз расширил запрет на услуги по перегрузке российского сжиженного природного газа (СПГ) на территории ЕС с целью транзита в третьи страны, на доступ к портам российским судам, на полеты над территорией ЕС и на экспорт в Россию товаров, которые способствуют усилению российского ОПК.



Владимир Зеленский с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном / Фото ОП

Невоенная безопасность и гражданская защита

Швеция присоединилась к двум ключевым коллективным механизмам для укрепления кибербезопасности Украины – IT-коалиции и Таллиннского Механизма.

К концу мая 2025 года сумма привлеченных для Украины средств в рамках IT-коалиции достигла 1,1 миллиарда евро в финансовой и материальной формах. Эти средства 17 стран-участниц направили в основном на закупку средств защищенной связи, масштабирование боевой системы DELTA и обеспечение необходимым оборудованием пунктов управления тактического уровня. Так, только в 2025 году Швеция выделила уже более 3 миллионов долларов США на усиление IT-коалиции, в частности путем закупки оборудования для украинской системы DELTA.

Кроме этого, в течение 2024 года Швеция совместно с другими участниками Таллиннского Механизма направила еще 200 миллионов евро на усиление киберустойчивости Украины, в частности на способность Украины противостоять злонамеренным кибероперациям России.

Швеция также активно поддерживает сферу гражданской защиты в Украине. В конце осени 2024 года Швеция направила рекордные 9 миллионов евро на усиление возможностей подразделений системы МВД. В пакет помощи вошли 2 патрульных судна для подразделений Госпогранслужбы Украины, 24 легковых автомобиля, микроавтобус и средства индивидуальной защиты для украинских спасателей.

Дополнительно благодаря поддержке правительства Швеции и Программы развития ООН (ПРООН) украинские военные экологи в феврале 2025 года получили оборудование для определения химических угроз и оценки степени опасности почв, которые загрязнены взрывоопасными остатками войны.

Разминирование украинских территорий

Швеция присоединилась к Коалиции по разминированию, в рамках которой 22 странам-участницам в 2024 году удалось аккумулировать более 50 миллионов евро на разминирование украинских территорий, а также передать Украине 200 единиц специализированной автомобильной техники для разминирования, 100 комплексов для преодоления минно-взрывных заграждений и 330 миноискателей. Всего до 2034 года Коалиция выделит 700 миллионов евро на закупку оборудования для разминирования украинских территорий, из которых 130 миллионов евро страны-участницы направят на эти цели уже в 2025 году.

С момента присоединения к Коалиции в сентябре 2024 года до 31 мая 2025 года Швеция направила более 25 миллионов евро на нужды разминирования украинских территорий, в частности на закупку минных детекторов, транспортных средств для разминирования и средств индивидуальной защиты.

Весомый вклад Швеция сделала также в проведение учений в сфере противоминной деятельности. В июне 2024 года шведское правительство направило 9 миллионов долларов США на увеличение возможностей государственных институтов Украины в обучении собственных подразделений по разминированию.

Кроме этого, в течение 2025 года инструкторы из Шведского центра по вопросам взрывоопасных объектов и разминирования участвуют в обучении украинских специалистов по разминированию на территории Литвы. В рамках этого проекта Вооруженные силы Швеции должны подготовить 48 украинских инструкторов, которые затем будут обучать по 100 солдат-разминировщиков. Поэтому в целом предполагается, что благодаря этой инициативе 4800 украинских военнослужащих овладеют необходимыми навыками для обезвреживания взрывоопасных предметов.

Поддержка энергетической инфраструктуры

В течение 2024 года шведское правительство выделило более 180 миллионов евро на укрепление энергосистемы Украины, закупку энергооборудования, а также увеличение украинских мощностей по производству и поставке электроэнергии. Из этих средств не менее 43 миллионов евро Швеция направила Фонду поддержки энергетики Украины, который помогает оперативно восстанавливать поврежденную или уничтоженную энергетическую инфраструктуру в результате российских обстрелов.

В рамках выделенной за год поддержки Швеция также профинансировала установку двух газовых турбин для производства электроэнергии, чтобы обеспечить электроэнергией 185 тысяч украинцев и минимизировать последствия российских атак, и передала Украине 13 мощных генераторов.

А в конце февраля 2025 года шведское правительство обязалось предоставить Украине еще 3 резервные электростанции, которые работают на дизельном топливе и могут поставлять электроэнергию для небольших объектов критической инфрастуктуры.

Гуманитарная поддержка и поддержка в восстановлении Украины

Предоставление гуманитарной помощи Украине является одной из приоритетных сфер поддержки со стороны Швеции. Так, Швеция значительно усиливает систему здравоохранения Украины.

В частности, в июне 2024 года более 500 украинских военных медиков прошли психологическую реабилитацию на территории Швеции в рамках проекта Repower Charitable foundation. Еще одним проектом, в рамках которого Швеция принимает украинцев на лечение и реабилитацию, стала программа Medevac, которая позволяет пострадавшим от войны гражданским и военным украинцам пройти лечение в зарубежных медицинских клиниках, в частности на территории Швеции.

Кроме этого, после ракетного удара России по детской больнице "Охматдет" в Киеве шведское правительство через ЮНИСЕФ выделило 500 тысяч долларов США на поддержку пострадавших детей и семей. Еще 1 миллион долларов США правительство Швеции направило на восстановление этой детской больницы, в частности на закупку необходимого оборудования.

Еще один вклад в систему здравоохранения Украины шведское правительство сделало в конце ноября. Швеция направила более 5 миллионов долларов США в Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA), чтобы построить в Украине систему родильных отделений, защищенных от возможных российских обстрелов, и мобильных медицинских клиник в труднодоступных районах.

Гуманитарная помощь от Швеции в течение года выполнения соглашения по безопасности не ограничилась медицинским партнерством. Так, в декабре Швеция выделила 11,5 миллиона долларов США инициативе "Grain from Ukraine" ("Зерно из Украины") для преодоления глобального продовольственного кризиса в условиях блокирования и обстрелов украинских портов со стороны России.

Другой сферой поддержки, в которую Швеция сделала значительный вклад, стало восстановление. В начале марта 2025 года Швеция инвестировала 10,5 миллиона долларов в реконструкцию и ремонт украинской инфраструктуры, в частности железной дороги. Еще 17 миллионов евро Швеция совместно с Германией выделила на укрепление украинского гражданского общества, усиление гендерного равенства и проекты устойчивого развития.

Привлечение России к ответственности

Швеция присоединилась к двум ключевым коалициям для привлечения России к ответственности – Коалиции по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и Международной коалиции за возвращение украинских детей.

В рамках Коалиции по созданию специального трибунала Швеция и около 40 стран-партнеров 9 мая 2025 года после двух лет деятельности закончили подготовку проектов учредительных документов, необходимых для создания специального трибунала, и официально завершили работу Коалиции. Уже 14 мая Украина передала Совету Европы эти проекты документов, в частности Устав специального трибунала. Следующим шагом стало подписание 25 июня двустороннего Соглашения между Украиной и Советом Европы о создании специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Трибунал будет работать в Гааге, а его юрисдикция будет распространяться на 20 – 30 человек, в частности Путина, Лаврова и Лукашенко. В случае обвинения виновных будет ждать до 30 лет за решеткой или пожизненное заключение. Ожидается, что трибунал сможет начать работу уже в 2026 году.

А в рамках Международной коалиции за возвращение украинских детей страны-участницы, в частности и Швеция, в 2024 году смогли вернуть в Украину почти 600 депортированных Россией детей.

Отдельными усилиями Швеция в октябре 2024 года дополнительно выделила 2,4 миллиона евро Консультативной миссии Европейского Союза (КМЕС) в Украине на расследование военных преступлений, совершенных Россией на территории Украины. Эта финансовая поддержка была призвана усовершенствовать цифровую инфраструктуру правосудия Украины, в частности путем внедрения электронной системы управления делами SMEREKA, чтобы ускорить привлечение виновных к ответственности.