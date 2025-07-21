Минув рік із моменту підписання двосторонньої безпекової угоди зі Швецією – Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Швецією.

Ця угода, підписана 31 травня 2024 року, стала тринадцятою в серії двосторонніх безпекових угод, які Україна почала укладати з 12 січня 2024 року в рамках формалізації Спільної декларації про підтримку України, підписаної 12 липня 2023 року країнами "Групи семи" (G7). До цього подібні угоди Україна уклала із Великою Британією, Францією, Німеччиною, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією та Португалією.

24 Канал продовжує серію матеріалів про безпекові угоди з Україною. Яку допомогу та в яких обсягах Україна отримала за рік від Швеції – читайте далі.

Станом на 31 травня 2025 року Україна уклала вже 29 двосторонніх угод про співробітництво, які підписані на 10 років і передбачають надання Україні військової підтримки, співпрацю в оборонно-промисловому комплексі, проведення навчань для українських військових, гуманітарну підтримку, посилення санкційного тиску на Росію і притягнення агресора до відповідальності.



Детальніше про підсумки року безпекової угоди зі Швецією – читайте на сайті Центру Дністрянського.

Які зобов’язання взяла на себе Швеція в межах безпекової угоди?

Положення безпекової угоди зі Швецією передбачають комплексну 10-річну взаємодію у сферах, які можна звести до 10 пунктів:

Надання Україні озброєння і військової техніки.

Співпраця в оборонно-промисловому комплексі (далі – ОПК).

Використання заморожених російських активів для підтримки України.

Навчання і тренування українських військових.

Санкції проти Росії та її прибічників.

Невійськова безпека і цивільний захист.

Розмінування українських територій.

Захист критичної інфраструктури.

Гуманітарна підтримка та підтримка у відновленні України.

Притягнення Росії до відповідальності.

Зобов’язання щодо військової підтримки з боку Швеції передбачають виділення 6,5 мільярда євро на озброєння і військову техніку для України протягом 2024 – 2026 років. Пріоритетними сферами оборонного співробітництва між країнами названі протиповітряна оборона, безпека на морі, а також артилерійські та безпілотні спроможності України.

Як і в яких обсягах Швеція підтримувала Україну за рік?

Швеція стала однією з небагатьох країн, які протягом першого року імплементації безпекової угоди з Україною активно та всесторонньо виконували всі взяті на себе зобов'язання за 10 сферами, передбаченими положеннями угоди.

Військова підтримка

З травня 2024 року до травня 2025 року Швеція оголосила 4 комплексні пакети військової допомоги Україні на загальну суму понад 4,5 мільярда доларів США.

У межах цих оборонних пакетів Швеція зобов'язалась передати Україні:

2 літаки ДРЛВ Saab 340 AEW&C (ASC 890) для ідентифікації цілей на великій відстані і посилення спроможностей української ППО,



Saab 340 AEW&C / Фото Міноборони Швеції

всі свої БТР Pansarbandvagn 302 разом із боєприпасами,

22 бойові катери Combat Boat 90,

ПЗРК Robot System 70,

гранатомети AT4,

боєприпаси до БМП CV90,

щонайменше 1500 протитанкових ракет TOW та інше озброєння.

Водночас Україна отримала не всю оголошену Швецією військову підтримку. Так, Швеція досі не передала Україні 2 літаки ДРЛВ ASC 890, надання яких було офіційно анонсоване ще 29 травня 2024 року в межах 16 оборонного пакета для України. В оборонному відомстві Швеції пояснили, що тривале очікування цих літаків пов’язане з підготовкою іншими партнерами деяких модифікацій винищувачів F-16 для взаємодії з ними.

Швеція також приєдналась до багатьох коаліцій спроможностей, зокрема до Коаліції дронів. У рамках цього колективного механізму за рік імплементації безпекової угоди Швеція спільно із Великою Британією, Данією, Нідерландами та Латвією профінансувала виробництво і закупівлю 30 тисяч безпілотників на суму 55 мільйонів доларів США для потреб Сил оборони України. Зокрема лише в межах 18 і 19 пакетів військової допомоги для України Швеція зробила фінансовий внесок на суму понад 35 мільйонів доларів США в розвиток Коаліції дронів.

Додатково Швеція посилила артилерійські спроможності України. У межах 18 оборонного пакета, оголошеного наприкінці січня 2025 року, Швеція підписала контракт на виробництво і постачання Україні 18 САУ Archer і 5 контрбатарейних радарів ARTHUR на суму майже 300 мільйонів доларів США. Також наприкінці травня 2025 року Швеція заявила про виділення близько 60 мільйонів доларів США на закупівлю боєприпасів для України, зокрема в межах "чеської ініціативи" – програми закупівлі та постачання Україні 155-мм артилерійських снарядів.

Співпраця в ОПК

Швеція є однією з країн, які найактивніше зміцнюють оборонну промисловість України.

Так, за перший рік виконання безпекової угоди Швеція виділила понад 300 мільйонів доларів США на виробництво озброєння в Україні в межах "данської моделі" – програми прямих фінансових внесків в ОПК України з боку держав-партнерів на чолі з Данією. Із цієї грошової суми щонайменше 180 мільйонів доларів Швеція спрямувала на виробництво далекобійних ракет і дронів.

Цей фінансовий внесок не лише зміцнює обороноздатність України, а й уможливлює завдання ударів по законних цілях на території Росії.

Протягом цього року Україна також значно поглибила співпрацю з низкою оборонних компаній Швеції.

Наприкінці вересня 2024 року шведська оборонна компанія Saab, яка спеціалізується на авіабудуванні та радіолокаційних технологіях, анонсувала майбутнє налагодження виробництва в Україні. За 6 місяців – у березні 2025 року – українська оборонна компанія "Радіонікс" підписала із Saab меморандум щодо налагодження стратегічного партнерства у сфері військової електроніки задля спільної розробки та обслуговування сенсорних систем.

Іншою шведською оборонною компанією, яка регулярно посилює Україну, є виробник військової техніки BAE Systems Hägglunds. У грудні 2024 року уряди Швеції та Данії підписали з цією компанією контракт щодо виробництва 40 БМП CV90 для потреб Сил оборони України. Наприкінці травня 2024 року шведський уряд вже замовляв у BAE Systems Hägglunds виробництво БМП CV90 для України, тож підтримка з боку цієї компанії залишається сталою.

Окрім цього, торік Україна налагодила співробітництво зі шведським виробником боєприпасів Nammo. Із січня 2024 року цей оборонний завод залучений до виробництва і постачання Україні 155-мм артилерійських снарядів.

Використання заморожених російських активів для підтримки України

Швеція приєдналась до колективних ініціатив Європейського Союзу із використання заморожених російських активів для підтримки України.

Уперше ЄС ухвалив низку правових актів щодо уможливлення передання прибутків від заморожених російських активів Україні наприкінці весни 2024 року.

За кілька місяців – у липні – Європейська комісія повідомила про надання Україні першого траншу на суму 1,5 мільярда євро коштом доходів від заморожених російських активів. Ці кошти були спрямовані на військову допомогу, зокрема на закупівлю ППО та артилерійських снарядів, а також на інвестиції в український ОПК. Другий подібний транш коштом прибутків від заморожених російських активів на військову допомогу ЄС анонсував у травні 2025 року. Зокрема майже 1,9 мільярда євро Євросоюз виділить на посилення ОПК України, закупівлю артилерії та боєприпасів, а ще – на посилення української ППО.

Окрім цього, наприкінці жовтня ЄС схвалив рішення про надання Україні позики до 35 мільярдів євро як частини програми Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine (ERA) від G7. Ця програма ініційована країнами G7 і передбачає надання Україні кредитних коштів на суму 50 мільярдів доларів коштом доходів від заморожених російських активів, зокрема активів Центрального банку Росії.

Станом на 31 травня 2025 року Україна отримала вже 4 транші від ЄС на суму 6 мільярдів євро в межах програми ERA. Ці кошти ЄС спрямував на покриття пріоритетних бюджетних видатків України.

Навчання і тренування українських військових

Швеція приєдналась до двох найбільших колективних місій із підготовки українських військовослужбовців – тренувальної місії ЄС EUMAM Ukraine і багатонаціональної навчальної операції INTERFLEX.

Лише в межах 18 оборонного пакета для України Швеція виділила близько 70 мільйонів доларів США на участь у тренувальних місіях, зокрема на організацію базової загальновійськової підготовки для українських військових у рамках програми INTERFLEX у 2025 році. Загалом станом на цей рік шведські інструктори проведуть навчання для понад 18 000 українців.

Так, Швеція продовжить готувати українських операторів і техніків до використання переданої шведської військової техніки, зокрема БМП CV90, САУ Archer і бойових катерів Combat Boat 90. Додатково шведські інструктори залучені до проведення медичної підготовки та навчань для піхотних батальйонів у межах EUMAM Ukraine.

Окрім цього, на початку весни 2025 року Швеція спільно з іншими країнами Балтії та Скандинавії розпочала підготовку "Нордично-Балтійської бригади" ЗСУ, яка налічуватиме від 3000 до 5000 солдатів і складатиметься з 3 – 4 лінійних батальйонів.

Санкції проти Росії та її прибічників

Швеція посилює санкційний тиск на Росію в межах комплексних пакетів санкцій Європейського Союзу.

Із 31 травня 2024 року до 31 травня 2025 року ЄС оголосив 4 комплексні пакети санкцій проти Росії та її прибічників, які були спрямовані на військову галузь, енергетичний сектор, а також фізичних та юридичних осіб, які відповідальні за воєнні злочини, зокрема за депортацію українських дітей.

За цей рік під санкції ЄС потрапили 342 судна "тіньового флоту" Росії, хімічний завод, російські оборонні та судноплавні компанії, важлива російська нафтова судноплавна компанія, "Сургутнафтогаз", військова частина, відповідальна за обстріл дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, пропагандистські ЗМІ, топменеджери провідних російських компаній в енергетичному секторі, а також суб’єкти, які посилюють ОПК Росії, зокрема в Китаї, КНДР, Індії, ОАЕ, Ірані, Сінгапурі, Узбекистані, Туреччині, Казахстані та Сербії.

Додатково Євросоюз розширив заборону на послуги з перевантаження російського скрапленого природного газу (СПГ) на території ЄС з метою транзиту до третіх країн, на доступ до портів російським суднам, на польоти над територією ЄС і на експорт до Росії товарів, які сприяють посиленню російського ОПК.



Володимир Зеленський з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном / Фото ОП

Невійськова безпека і цивільний захист

Швеція долучилась до двох ключових колективних механізмів для зміцнення кібербезпеки України – IT-коаліції та Талліннського Механізму.

До кінця травня 2025 року сума залучених для України коштів у межах IT-коаліції сягнула 1,1 мільярда євро у фінансовій і матеріальній формах. Ці кошти 17 країн-учасниць спрямували здебільшого на закупівлю засобів захищеного зв’язку, масштабування бойової системи DELTA та забезпечення необхідним обладнанням пунктів управління тактичного рівня. Так, лише у 2025 році Швеція виділила вже понад 3 мільйони доларів США на посилення IT-коаліції, зокрема шляхом закупівлі обладнання для української системи DELTA.

Окрім цього, протягом 2024 року Швеція спільно з іншими учасниками Талліннського Механізму спрямувала ще 200 мільйонів євро на посилення кіберстійкості України, зокрема на здатність України протистояти зловмисним кіберопераціям Росії.

Швеція також активно підтримує сферу цивільного захисту в Україні. Наприкінці осені 2024 року Швеція спрямувала рекордні 9 мільйонів євро на посилення спроможностей підрозділів системи МВС. До пакета допомоги увійшли 2 патрульні судна для підрозділів Держприкордонслужби України, 24 легкові автомобілі, мікроавтобус і засоби індивідуального захисту для українських рятувальників.

Додатково завдяки підтримці уряду Швеції та Програми розвитку ООН (ПРООН) українські військові екологи в лютому 2025 року отримали обладнання для визначення хімічних загроз та оцінки ступеня небезпеки ґрунтів, які забруднені вибухонебезпечними залишками війни.

Розмінування українських територій

Швеція приєдналась до Коаліції з розмінування, у рамках якої 22 країнам-учасницям у 2024 році вдалось акумулювати понад 50 мільйонів євро на розмінування українських територій, а також передати Україні 200 одиниць спеціалізованої автомобільної техніки для розмінування, 100 комплексів для подолання мінно-вибухових загороджень та 330 міношукачів. Загалом до 2034 року Коаліція виділить 700 мільйонів євро на закупівлю обладнання для розмінування українських територій, із яких 130 мільйонів євро країни-учасниці спрямують на ці потреби вже у 2025 році.

Із моменту приєднання до Коаліції у вересні 2024 року до 31 травня 2025 року Швеція спрямувала понад 25 мільйонів євро на потреби розмінування українських територій, зокрема на закупівлю мінних детекторів, транспортних засобів для розмінування і засобів індивідуального захисту.

Вагомий внесок Швеція зробила також у проведення навчань у сфері протимінної діяльності. У червні 2024 року шведський уряд спрямував 9 мільйонів доларів США на збільшення спроможностей державних інституцій України в навчанні власних підрозділів із розмінування.

Окрім цього, протягом 2025 року інструктори зі Шведського центру з питань вибухонебезпечних об'єктів та розмінування беруть участь у навчанні українських спеціалістів із розмінування на території Литви. У межах цього проєкту Збройні сили Швеції мають підготувати 48 українських інструкторів, які потім навчатимуть по 100 солдатів-розмінувальників. Тож загалом передбачається, що завдяки цій ініціативі 4800 українських військовослужбовців опанують необхідні навички для знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Підтримка енергетичної інфраструктури

Протягом 2024 року шведський уряд виділив понад 180 мільйонів євро на зміцнення енергосистеми України, закупівлю енергообладнання, а також збільшення українських потужностей із виробництва та постачання електроенергії. Із цих коштів щонайменше 43 мільйони євро Швеція спрямувала Фонду підтримки енергетики України, який допомагає оперативно відновлювати пошкоджену або знищену енергетичну інфраструктуру внаслідок російських обстрілів.

У межах виділеної за рік підтримки Швеція також профінансувала встановлення двох газових турбін для виробництва електроенергії, щоб забезпечити електроенергією 185 тисяч українців і мінімізувати наслідки російських атак, і передала Україні 13 потужних генераторів.

А наприкінці лютого 2025 року шведський уряд зобов’язався надати Україні ще 3 резервні електростанції, які працюють на дизельному пальному та можуть постачати електроенергію для невеликих об’єктів критичної інфраструктури.

Гуманітарна підтримка та підтримка у відновленні України

Надання гуманітарної допомоги Україні є однією з пріоритетних сфер підтримки з боку Швеції. Так, Швеція значно посилює систему охорони здоров’я України.

Зокрема в червні 2024 року понад 500 українських військових медиків пройшли психологічну реабілітацію на території Швеції в рамках проєкту Repower Charitable foundation. Ще одним проєктом, у межах якого Швеція приймає українців на лікування та реабілітацію, стала програма Medevac, яка дозволяє постраждалим від війни цивільним і військовим українцям пройти лікування в закордонних медичних клініках, зокрема на території Швеції.

Окрім цього, після ракетного удару Росії по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві шведський уряд через ЮНІСЕФ виділив 500 тисяч доларів США на підтримку постраждалих дітей і сімей. Ще 1 мільйон доларів США уряд Швеції спрямував на відбудову цієї дитячої лікарні, зокрема на закупівлю необхідного обладнання.

Ще один внесок у систему охорони здоров’я України шведський уряд зробив наприкінці листопада. Швеція спрямувала понад 5 мільйонів доларів США до Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA), аби розбудувати в Україні систему пологових відділень, захищених від можливих російських обстрілів, і мобільних медичних клінік у важкодоступних районах.

Гуманітарна допомога від Швеції протягом року виконання безпекової угоди не обмежилась медичним партнерством. Так, у грудні Швеція виділила 11,5 мільйона доларів США ініціативі "Grain from Ukraine" ("Зерно з України") задля подолання глобальної продовольчої кризи в умовах блокування та обстрілів українських портів із боку Росії.

Іншою сферою підтримки, у яку Швеція зробила значний внесок, стала відбудова. На початку березня 2025 року Швеція інвестувала 10,5 мільйона доларів у реконструкцію та ремонт української інфраструктури, зокрема залізниці. Ще 17 мільйонів євро Швеція спільно з Німеччиною виділила на зміцнення українського громадянського суспільства, посилення гендерної рівності та проєкти сталого розвитку.

Притягнення Росії до відповідальності

Швеція приєдналась до двох ключових коаліцій для притягнення Росії до відповідальності – Коаліції зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

У межах Коаліції зі створення спеціального трибуналу Швеція та близько 40 країн-партнерів 9 травня 2025 року після двох років діяльності закінчили підготовку проєктів установчих документів, необхідних для створення спеціального трибуналу, та офіційно завершили роботу Коаліції. Вже 14 травня Україна передала Раді Європи ці проєкти документів, зокрема Статут спеціального трибуналу. Наступним кроком стало підписання 25 червня двосторонньої Угоди між Україною та Радою Європи про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Трибунал працюватиме в Гаазі, а його юрисдикція поширюватиметься на 20 – 30 осіб, зокрема Путіна, Лаврова і Лукашенка. У разі обвинувачення винних чекатиме до 30 років за ґратами або довічне ув’язнення. Очікується, що трибунал зможе розпочати роботу вже у 2026 році.

А в рамках Міжнародної коаліції за повернення українських дітей країни-учасниці, зокрема і Швеція, у 2024 році змогли повернути до України майже 600 депортованих Росією дітей.

Окремими зусиллями Швеція в жовтні 2024 року додатково виділила 2,4 мільйона євро Консультативній місії Європейського Союзу (КМЄС) в Україні на розслідування воєнних злочинів, скоєних Росією на території України. Ця фінансова підтримка була покликана вдосконалити цифрову інфраструктуру правосуддя України, зокрема шляхом впровадження електронної системи управління справами SMEREKA, щоб прискорити притягнення винних до відповідальності.