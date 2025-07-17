Хто має право на компенсацію за комуналку?

Отримати компенсацію можуть юридичні особи та ФОПи, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Це можливо, якщо житлові приміщення надаються ними безоплатно для проживання переселенців. Компенсація надається, якщо розміщені ВПО:

виїхали з окупованих або прифронтових територій і не мають іншого житла;

мають зруйноване або непридатне житло.

Компенсація передбачає відшкодування витрат на оплату спожитих ВПО комунальних послуг (вода, тепло, електроенергія тощо) в межах соціальних норм і нормативів.

Як подати заяву?

З 31 липня 2025 року заяву можна подати особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду. Для цього потрібен електронний підпис або інший засіб електронної ідентифікації. У заяві обов’язково має бути вказана адреса, яка збігається з місцем фактичного проживання ВПО, зазначеним у довідці.

Урядова програма спрямована на підтримку тих, хто надає прихисток ВПО, та дозволяє компенсувати частину витрат на утримання безкоштовного житла.