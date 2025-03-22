Яку інформацію треба надавати ПФУ

Власники житла мають своєчасно надавати інформацію про виїзд переселенців, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Читайте також Єврокомісія спростувала заяву Фіцо про наслідки припинення транзиту газу через Україну

Річ у тім, що, якщо переселенці виїжджають, власнику житла перестає надаватись компенсація. Змінюватись ця виплата може і в іншому випадку. Наприклад, якщо кількість осіб, які проживають за адресою зменшилась.

Зверніть увагу! Документи мають бути оформлені в день зміни ситуації. В іншому разі компенсація може бути призупинена чи неправомірно нарахована (тобто її доведеться повертати).

Як можна повідомити про зміну складу мешканців:

звернувшись особисто у відділення ПФУ (із заявою встановленого зразка);

онлайн у електронному кабінеті Пенсійного фонду.

Зауважте! Якщо компенсація виплачувалась особі неправомірно, кошти доведеться повернути. У деяких випадках такому громадянину можуть призначити штраф.