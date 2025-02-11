Хто більше не отримає допомогу за цією програмою
Зараз розмір цієї допомоги складає 450 гривень на кожну людину щомісячно, повідомляє 24 Канал з посиланням на ГО "ВПО України".
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Нагадаємо! За програмою "Прихисток" власникам житла надають компенсацію за безоплатне тимчасове розміщення ВПО.
З 1 березня 2025 року компенсація буде призначатися на шість місяців і автоматично продовжуватиметься на другий піврічний період після перевірки на відповідність умовам отримання компенсації,
– повідомляє громадська організація.
З 1 березня виплата допомоги припиняється, якщо:
- переселенець знаходиться за кордоном більш як 30 днів безперервно;
- виявлена неправдива інформація при перевірці даних;
- ВПО купили чи отримали безоплатно житло за три місяці до подання заявки про надання компенсації;
- Пенсійному фонду надійшла інформація, що переселенець не проживає за визначеною адресою більш як 30 днів.