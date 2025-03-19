Що робити ВПО, якщо відмовляють у коштах за втрачене житло

Важливою умовою є те, що було знищено єдину житлову нерухомість, пише 24 Канал з посиланням на голову Спеціальної комісії з питань захисту ВПО Павла Фролова.

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Як відомо, головною умовою отримання компенсації за єВідновленням для ВПО є те, що знищене житло було єдиним, що підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП),

– наголосив Фролов.

Однак до запуску у 2013 році ДРРП протягом 2002-2012 років функціонував Реєстр прав власності на нерухоме майно (РПВН). Станом на сьогодні він є архівною складовою реєстру.

Тому через недосконалий механізм переходу з одного реєстра на інший, процес міг призвести до дублювання відомостей та наявності суперечливої інформації щодо суб’єктів права власності на один і той же об’єкт нерухомості.

Тобто через непогашений запис у РПВН система може відмовити у бронюванні коштів за сертифікатом єВідновлення. У зоні ризику перебувають ВПО, які відповідають таким критеріям:

набули право власності на житло з 2002 по 2012 роки;

потім у період з 2013 по 2018 роки відчужували це майно.

Важливо! Для перевірки, чи не містить РПВН непогашених записів щодо власників сертифікатів потрібно звернутися до державного реєстратора чи нотаріуса та отримати інформаційну довідку з ДРПП.