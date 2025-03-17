Яку виплату на дитину матиме мати ВПО

Варто зазначити, що сума допомоги залежить не тільки від кількості дітей у родині чи доходу матері, але й від прожиткового мінімуму, передає 24 Канал з посиланням на Telegraf.

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Мати, яка є внутрішньо переміщеною особою, може отримувати допомогу на дитину. Щоб порахувати суму виплати, можна скористатися спеціальним калькулятором.

Наприклад, умовно шестимісячний дохід одинокої матері ВПО становить 12 тисяч гривень, тобто вона отримує виключно соцвиплату для ВПО в розмірі 2 000 гривень.

У такому разі, якщо в родині є дитина віком від 6 до 18 років, держава призначить їй соціальну виплату в сумі 2 196 гривень.

Яку виплату на дитину матиме мати ВПО/Скриншот з калькулятора розрахунку допомоги одиноким матерям

Що ще треба знати про виплату на дитину

Прожитковий мінімум на дітей до 6 років у 2025 році становить 2 563 гривні, що є найменшим розміром серед усіх категорій. Для школярів передбачено 3 196 гривень, що є найбільшим розміром допомоги, а для студентів – 2 028 гривень (середній показник).

Зауважте! Виплата нараховується до досягнення дитиною 18 років. Якщо дитина продовжує навчання на денному відділенні в школі, ПТУ, коледжі, технікумі або виші, допомога буде виплачуватися до 23 років.