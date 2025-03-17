Какую выплату на ребенка будет иметь ВПЛ

Стоит отметить, что сумма помощи зависит не только от количества детей в семье или дохода матери, но и от прожиточного минимума, передает 24 Канал со ссылкой на Telegraf.

Читайте также Какие доплаты и льготы могут получить пенсионеры в 2025 году

Мать, которая является внутренне перемещенным лицом, может получать пособие на ребенка. Чтобы посчитать сумму выплаты, можно воспользоваться специальным калькулятором.

Например, условно шестимесячный доход одинокой матери ВПЛ составляет 12 тысяч гривен, то есть она получает исключительно соцвыплату для ВПЛ в размере 2 000 гривен.

В таком случае, если в семье есть ребенок в возрасте от 6 до 18 лет, государство назначит ей социальную выплату в сумме 2 196 гривен.

Какую выплату на ребенка будет иметь мать ВПЛ/Скриншот из калькулятора расчета помощи одиноким матерям

Что еще нужно знать о выплате на ребенка

Прожиточный минимум на детей до 6 лет в 2025 году составляет 2 563 гривны, что является наименьшим размером среди всех категорий. Для школьников предусмотрено 3 196 гривен, что является наибольшим размером помощи, а для студентов – 2 028 гривен (средний показатель).

Заметьте! Выплата начисляется до достижения ребенком 18 лет. Если ребенок продолжает обучение на дневном отделении в школе, ПТУ, колледже, техникуме или вузе, помощь будет выплачиваться до 23 лет.