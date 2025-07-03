Компенсація підприємству за розміщення ВПО
Вимоги зазначені постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2025 року № 616, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Головні вимоги для надання підприємству компенсації:
- у житловому приміщенні ВПО розміщуються безоплатно;
- українці проживають у приміщенні підприємства постійно.
Зверніть увагу! Орендна плата згідно з постановою не відшкодовується.
Як розраховується розмір компенсації?
Компенсація передбачає відшкодування витрат на оплату спожитих ВПО комунальних послуг (тобто вода, тепло, електроенергія тощо) в межах соцнорм і нормативів. А для розрахунку розміру компенсації за розміщення застосовуються соцнормативи споживання ЖКП, установлені постановою Кабміном № 409, а соцнорма житла визначена на рівні 13,65 квадратних метрів на одну особу.