Компенсація підприємству за розміщення ВПО

Вимоги зазначені постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2025 року № 616, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Читайте також Переселенцям часто відмовляють в оренді житла: як це пояснюють

Головні вимоги для надання підприємству компенсації:

у житловому приміщенні ВПО розміщуються безоплатно; українці проживають у приміщенні підприємства постійно.

Зверніть увагу! Орендна плата згідно з постановою не відшкодовується.