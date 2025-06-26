Чи продовжать надавати допомогу ВПО

У липні частина переселенців продовжить отримувати допомогу для ВПО, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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У березні надання цієї виплати уряд продовжив на 6 місяців, тобто, до кінця літа. Допомога для переселенців нині така:

2 000 гривень надається особам старше 18 років;

надається особам старше 18 років; 3 000 гривень – неповнолітнім та людям з інвалідністю.

Виплату допомоги для ВПО можуть скасувати в результаті перевірки. Так відбувається, якщо особа перестає відповідати визначеним критеріям. Наприкладу, коли ВПО перебуває за кордоном більш як 30 днів.

Як отримати допомогу від держави для ВПО

Родини, які раніше не отримували виплати ВПО, можуть подати заявку на їхнє отримання. Вперше звертаючись, вони також можуть оформити довідку ВПО та подати заяву на фінансову підтримку для всієї сім’ї через Дію.

Якщо сім’я ВПО не відповідає стандартним критеріям через високий рівень доходів, наявність депозитів або додаткового житла, вона може підтвердити право на допомогу. Для цього треба звернутися до Центру надання адміністративних послуг або до органів соціального захисту за місцем проживання.