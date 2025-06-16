Хто може отримати допомогу
Допомогу призначать ВПО, що наразі проживають у Полтавській, Миргородській, Коломацькій, Кременчуцькій та Кобеляцькій громадах, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Карітас Полтава".
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Новопереміщений ВПО, який менше ніж 30 днів переїхали до приймаючої громади та підпадає мінімум під одну категорію вразливості:
- особа з інвалідністю;
- особа з важким захворюванням;
- самотня особа старшого віку (55 років або старше) або домогосподарство, яке складається з одного чи двох літніх людей, які не мають підтримки рідних;
- самотні матері/батьки або опікуни неповнолітніх дітей;
- багатодітні родини (троє або більше неповнолітніх дітей);
- вагітні жінки або матері з дітьми до 3-х років.
Як ВПО отримати виплати
Для реєстрації, заявнику слід надати наступні документи:
- паспорт (оригінал);
- ідентифікаційний код;
- довідка ВПО (менш ніж 30 днів);
- рахунок IBAN;
- документи, що підтверджують критерій вразливості;
- довідка ОК-5 або ОК-7.
Серед обмежень на отримання допомоги:
- домогосподарство не отримувало аналогічної грошової допомоги від інших організацій;
- середній місячний дохід на одну особу становить не більше 6 318 гривень.
Важливо! Для довідок слід звертатися за телефоном: +380503464693.