Хто може отримати нову соціальну допомогу

Право звернутися з 1 липня на отримання базової соціальної допомоги можуть родини, що вже є отримувачами допомоги, передає 24 Канал з посиланням на пояснення від Виконавчого комітету Криворізької міської ради.

До теми Допомога від ООН для українців: хто може отримати понад 10 тисяч гривень

Йдеться про такі види допомог:

державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям,

допомога на дітей одиноким матерям,

допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях,

тимчасова державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.

Водночас з 1 жовтня цього року по таку допомогу зможуть звернутися вже інші особи чи сім'ї, але якщо вони відповідатимуть необхідним вимогам.

Цікаво! Нові виплати призначатимуть на одного члена сім'ї на термін у 6 місяців з автоматичним продовженням коштів на наступний період. Натомість виплата, яка призначена на всю сім'ю, виплачуватиметься рівними частинам на всіх повнолітніх членів.

Які документи потрібно подати та яку суму можна отримати

У списку документів повинні бути дві заяви, а саме про намір отримання нової виплати та про її призначення, у якій потрібно погодитися відмовитися від допомоги, яку виплачують раніше.

Розмір нової соцдопомоги вираховуватиметься залежно від доходів сім'ї:

максимальна сума виплати становить 4 500 гривень , її виплачують на першого члена родини,

, її виплачують на першого члена родини, далі йде сума в 3 150 гривень , яку виплачують кожному повнолітньому члену сім'ї,

, яку виплачують кожному повнолітньому члену сім'ї, до 18 років, а також для осіб з інвалідністю I – II групи – також по 4 500 гривень.

Втім виплати для осіб, які набули право на пенсію за віком, але не набули права на пенсійну виплату, розраховані по-іншому й з врахуванням страховому стажу: