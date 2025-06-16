Кто может получить помощь

Помощь назначат ВПЛ, что сейчас проживают в Полтавской, Миргородской, Коломакской, Кременчугской и Кобеляцкой общинах, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Каритас Полтава".

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Новоперемещенный ВПЛ, который менее 30 дней переехал в принимающую общину и подпадает минимум под одну категорию уязвимости:

лицо с инвалидностью;

лицо с тяжелым заболеванием;

одинокое лицо старшего возраста (55 лет или старше) или домохозяйство, которое состоит из одного или двух пожилых людей, которые не имеют поддержки родных;

одинокие матери/родители или опекуны несовершеннолетних детей;

многодетные семьи (трое или более несовершеннолетних детей);

беременные женщины или матери с детьми до 3-х лет.

Как ВПЛ получить выплаты

Для регистрации, заявителю следует предоставить следующие документы:

паспорт (оригинал);

идентификационный код;

справка ВПЛ (менее 30 дней);

счет IBAN;

документы, подтверждающие критерий уязвимости;

справка ОК-5 или ОК-7.

Среди ограничений на получение помощи:

домохозяйство не получало аналогичной денежной помощи от других организаций; средний месячный доход на одного человека составляет не более 6 318 гривен.

Важно! Для справок следует обращаться по телефону: +380503464693.