Яку допомогу отримуватимуть ВПО у червні 2025 року

У березні 2025 року уряд продовжив фінансову підтримку для внутрішньо переміщених осіб ще на пів року до вересня 2025 року. Відтак у червні ВПО продовжать отримувати допомогу від держави, повідомляє 24 Канал з посиланням Національну соціальну сервісну службу України.

Читайте також Хто має право отримати пенсію померлого родича

Відповідно українці, які отримували допомогу до червня, автоматично продовжать її отримувати без необхідності повторного звернення із заявою.

Який розмір виплат ВПО у червні Розмір виплат для ВПО становить 2000 гривень для дорослих та 3000 гривень для дітей і осіб з інвалідністю.

Як отримати допомогу від держави ВПО у червні

ВПО, які раніше не отримували державну допомогу, можуть у червні 2025 року подати заявку на її отримання. Вперше звертаючись, вони також можуть оформити довідку ВПО та подати заяву на фінансову підтримку для всієї сім’ї через "Дію".

Якщо сім’я ВПО не відповідає стандартним критеріям через високий рівень доходів, наявність депозитів або додаткового житла, вона може підтвердити право на допомогу. Для цього треба звернутися до Центру надання адміністративних послуг або до органів соціального захисту за місцем проживання.