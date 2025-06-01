Какую помощь будут получать ВПЛ в июне 2025 года

В марте 2025 года правительство продлило финансовую поддержку для внутренне перемещенных лиц еще на полгода до сентября 2025 года. Поэтому в июне ВПО продолжат получать помощь от государства, сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную социальную сервисную службу Украины.

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Соответственно украинцы, которые получали помощь до июня, автоматически продолжат ее получать без необходимости повторного обращения с заявлением.

Какой размер выплат ВПЛ в июне Размер выплат для ВПЛ составляет 2000 гривен для взрослых и 3000 гривен для детей и лиц с инвалидностью.

Как получить помощь от государства ВПЛ в июне

ВПЛ, которые ранее не получали государственную помощь, могут в июне 2025 года подать заявку на ее получение. Впервые обращаясь, они также могут оформить справку ВПЛ и подать заявление на финансовую поддержку для всей семьи через "Дію".

Если семья ВПЛ не соответствует стандартным критериям из-за высокого уровня доходов, наличие депозитов или дополнительного жилья, она может подтвердить право на помощь. Для этого надо обратиться в Центр предоставления административных услуг или в органы социальной защиты по месту жительства.