Продолжат ли оказывать помощь ВПЛ

В июле часть переселенцев продолжит получать помощь для ВПЛ, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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В марте предоставление этой выплаты правительство продлило на 6 месяцев, то есть, до конца лета. Помощь для переселенцев сейчас такая:

2 000 гривен предоставляется лицам старше 18 лет;

предоставляется лицам старше 18 лет; 3 000 гривен – несовершеннолетним и людям с инвалидностью.

Выплату помощи для ВПЛ могут отменить в результате проверки. Так происходит, если лицо перестает соответствовать определенным критериям. Например, когда ВПО находится за границей более 30 дней.

Как получить помощь от государства для ВПЛ

Семьи, которые ранее не получали выплаты ВПЛ, могут подать заявку на их получение. Впервые обращаясь, они также могут оформить справку ВПЛ и подать заявление на финансовую поддержку для всей семьи через Дію.

Если семья ВПЛ не соответствует стандартным критериям из-за высокого уровня доходов, наличие депозитов или дополнительного жилья, она может подтвердить право на помощь. Для этого надо обратиться в Центр предоставления административных услуг или в органы социальной защиты по месту жительства.