Какие выплаты предусмотрены ВПЛ в июле

В июле 2025 года внутренне перемещенные лица смогут получать денежную помощь на проживание, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Дію".

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Государство выплачивает ВПЛ помощь на проживание ежемесячно в таких размерах:

для детей, пенсионеров, людей с инвалидностью – 3 000 гривен;

для других категорий – 2 000 гривен.

Важно! ВПО, которые впервые обращаются за помощью, могут подать заявление на ее получение, воспользовавшись приложением Дія. Тем, кто уже получает выплаты, в июле их продлят автоматически.

Какие льготы могут получить ВПЛ в июле

Субсидия на аренду жилья

ВПЛ, которые тратят на аренду жилья более 20% от своих доходов, могут компенсировать часть расходов. Для оформления субсидии на аренду жилья им необходимо обратиться в органы соцзащиты по месту учета.

Компенсация за поврежденное жилье

Для ВПЛ действует программа "еВідновлення", с помощью которой государство компенсирует средства, потраченные на ремонт поврежденного жилья в результате боевых действий. Заявку на компенсацию можно подать в ЦНАПе или через Дію.

Льготы для детей ВПЛ

Дети внутренне перемещенных лиц имеют целый ряд льгот от государства:

право на первоочередное зачисление в детские сады и школы;

обеспечение бесплатным питанием в учебных заведениях;

бесплатный отдых и оздоровление;

льготное поступление в высшие учебные заведения;

бесплатное обучение в некоторых вузах или скидки на оплату;

право на социальную стипендию и бесплатное проживание в общежитиях для студентов ВПЛ.

Медицинская помощь

Государство гарантирует внутренне перемещенным лицам доступ к бесплатным медицинским услугам, их они могут получать в любом регионе Украины. Кроме того, в июле продолжает действовать программа "Доступные лекарства для ВПЛ" для людей с хроническими заболеваниями.

Стоит знать! По подсчетам системы предоставления юридической помощи, по меньшей мере треть ВПЛ не пользуются всеми льготами, предусмотренными для них государством.