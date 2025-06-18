Какие выплаты предусмотрены ВПЛ в июле
В июле 2025 года внутренне перемещенные лица смогут получать денежную помощь на проживание, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Дію".
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Государство выплачивает ВПЛ помощь на проживание ежемесячно в таких размерах:
- для детей, пенсионеров, людей с инвалидностью – 3 000 гривен;
- для других категорий – 2 000 гривен.
Важно! ВПО, которые впервые обращаются за помощью, могут подать заявление на ее получение, воспользовавшись приложением Дія. Тем, кто уже получает выплаты, в июле их продлят автоматически.
Какие льготы могут получить ВПЛ в июле
Субсидия на аренду жилья
ВПЛ, которые тратят на аренду жилья более 20% от своих доходов, могут компенсировать часть расходов. Для оформления субсидии на аренду жилья им необходимо обратиться в органы соцзащиты по месту учета.
Компенсация за поврежденное жилье
Для ВПЛ действует программа "еВідновлення", с помощью которой государство компенсирует средства, потраченные на ремонт поврежденного жилья в результате боевых действий. Заявку на компенсацию можно подать в ЦНАПе или через Дію.
Льготы для детей ВПЛ
Дети внутренне перемещенных лиц имеют целый ряд льгот от государства:
- право на первоочередное зачисление в детские сады и школы;
- обеспечение бесплатным питанием в учебных заведениях;
- бесплатный отдых и оздоровление;
- льготное поступление в высшие учебные заведения;
- бесплатное обучение в некоторых вузах или скидки на оплату;
- право на социальную стипендию и бесплатное проживание в общежитиях для студентов ВПЛ.
Медицинская помощь
Государство гарантирует внутренне перемещенным лицам доступ к бесплатным медицинским услугам, их они могут получать в любом регионе Украины. Кроме того, в июле продолжает действовать программа "Доступные лекарства для ВПЛ" для людей с хроническими заболеваниями.
Стоит знать! По подсчетам системы предоставления юридической помощи, по меньшей мере треть ВПЛ не пользуются всеми льготами, предусмотренными для них государством.