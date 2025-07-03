Компенсация предприятию за размещение ВПЛ

Требования указаны постановлением Кабинета Министров Украины от 27 мая 2025 года № 616, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Главные требования для предоставления предприятию компенсации:

в жилом помещении ВПЛ размещаются бесплатно; украинцы проживают в помещении предприятия постоянно.

Обратите внимание! Арендная плата согласно постановлению не возмещается.