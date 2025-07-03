Компенсация предприятию за размещение ВПЛ
Требования указаны постановлением Кабинета Министров Украины от 27 мая 2025 года № 616, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Главные требования для предоставления предприятию компенсации:
- в жилом помещении ВПЛ размещаются бесплатно;
- украинцы проживают в помещении предприятия постоянно.
Обратите внимание! Арендная плата согласно постановлению не возмещается.
Как рассчитывается размер компенсации?
Компенсация предусматривает возмещение расходов на оплату потребленных ВПЛ коммунальных услуг (то есть вода, тепло, электроэнергия и т.д.) в пределах соцнорм и нормативов. А для расчета размера компенсации за размещение применяются соцнормативы потребления ЖКУ, установленные постановлением Кабмина № 409, а соцнорма жилья определена на уровне 13,65 квадратных метров на одного человека.