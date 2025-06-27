Про таку тенденцію свідчать результати дослідженням OLX Нерухомість, які цитує 24 Канал.

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Чому переселенцям неохоче здають житло

28% орендодавців відмовляють переселенцям в оренді житла. Власники помешкань називають низку причин, через які не готові здавати квартиру ВПО:

40% сумніваються у фінансовій спроможності орендарів;

32% побоюються, що орендарі можуть зникнути без попередження;

25% переймаються через можливі пошкодження майна;

12% відкрито визнають власні упередження;

9% вказують на негативний попередній досвід або конфліктні ситуації;

3% не погоджуються з політичними поглядами потенційних орендарів.

І хоча 72% власників житла декларують готовність здавати житло переселенцям, на практиці пошук квартири для чверті ВПО залишається складним і стресовим процесом.

Після війни будівництво стане одним із рушіїв відновлення України. Але важливо не тільки зводити будинки, а створювати простори, де хочеться жити, насолоджуватися комфортом й творити майбутнє. Розуміючи це, РІЕЛ вже зараз проєктує не просто житлові комплекси, а місця, які відповідають цінностям майбутніх мешканців.



ВПО часто отримують відмову при пошуку житла в оренду / Фото iStock

Зростання додаткових вимог

Крім факту переселення, все частіше власники звертають увагу на:

походження потенційного орендаря – 70%;

його ставлення до війни – 44%;

мову, якою спілкується людина – 41%;

чи має статус військовослужбовця – 47%.

Попри офіційні заяви про підтримку переселенців, ситуація на ринку оренди демонструє певні проблеми з упередженістю та нерівністю в доступі до житла для вразливих верств населення.

До слова, головними труднощами, які мають орендарі незалежно від статусу, є завищені ціни, висока конкуренція серед орендарів, неправдива інформація в оголошеннях, неприйнятні умови проживання, ризик натрапити на шахраїв.