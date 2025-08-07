Кто получит 3 100 гривен в августе?
Единовременное пособие в августе выплатят в честь Дня Независимости, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Смотрите также Как украинцу получить 1 000 гривен на День Независимости
3 100 гривен – самая большая выплата, которую получат:
- лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной;
- лица с инвалидностью I группы вследствие войны;
- бывшие малолетние узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания.
Кому нужно обратиться в ПФУ для получения денег?
Пенсионерам, которые имеют право на помощь ко Дню Независимости, выплату будет осуществлена в августе (вместе с пенсией) в автоматическом режиме. Тем, кто проходит службу, выплата будет проведена воинской частью на основании поданной в ПФУ заявки.
Если лицо не является пенсионером и не проходит службу, помощь ко Дню Независимости будет проведена по заявлению лица, которое имеет право на такую выплату.
Заявление можно подать несколькими способами:
- лично, обратившись в выбранный сервисный центр Пенсионного фонда или в ЦНАП по месту жительства (пребывания);
- по почте – в адрес территориального органа ПФУ;
- онлайн – через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда, с наложением квалифицированной электронной подписи.
В заявлении (произвольной формы) указываются реквизиты документов, подтверждающих личность, номер банковского счета для получения выплаты, идентификационный код.
К заявлению прилагаются:
- копия паспорта гражданина Украины или временного удостоверения гражданина Украины (при личном обращении предъявляются оригиналы);
- копия удостоверения, подтверждающего соответствующий статус лица (при личном обращении – оригиналы).
Обратите внимание! Если вы не успели подать заявление до 1 августа, это можно сделать до 1 октября 2025 года.