Кто получит 3 100 гривен в августе?

Единовременное пособие в августе выплатят в честь Дня Независимости, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

3 100 гривен – самая большая выплата, которую получат:

лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной;

лица с инвалидностью I группы вследствие войны;

бывшие малолетние узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания.

Кому нужно обратиться в ПФУ для получения денег?

Пенсионерам, которые имеют право на помощь ко Дню Независимости, выплату будет осуществлена в августе (вместе с пенсией) в автоматическом режиме. Тем, кто проходит службу, выплата будет проведена воинской частью на основании поданной в ПФУ заявки.

Если лицо не является пенсионером и не проходит службу, помощь ко Дню Независимости будет проведена по заявлению лица, которое имеет право на такую выплату.

Заявление можно подать несколькими способами:

лично, обратившись в выбранный сервисный центр Пенсионного фонда или в ЦНАП по месту жительства (пребывания);

по почте – в адрес территориального органа ПФУ;

онлайн – через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда, с наложением квалифицированной электронной подписи.

В заявлении (произвольной формы) указываются реквизиты документов, подтверждающих личность, номер банковского счета для получения выплаты, идентификационный код.

К заявлению прилагаются:

копия паспорта гражданина Украины или временного удостоверения гражданина Украины (при личном обращении предъявляются оригиналы);

копия удостоверения, подтверждающего соответствующий статус лица (при личном обращении – оригиналы).

Обратите внимание! Если вы не успели подать заявление до 1 августа, это можно сделать до 1 октября 2025 года.