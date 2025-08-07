Хто отримає 3 100 гривень в серпні?

Одноразову допомогу в серпні виплатять на честь Дня Незалежності, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

3 100 гривень – найбільша виплата, яку отримають:

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

особи з інвалідністю І групи внаслідок війни;

колишні малолітні в'язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання.

Кому потрібно звернутися до ПФУ для отримання грошей?

Пенсіонерам, які мають право на допомогу до Дня Незалежності, виплату буде здійснено в серпні (разом із пенсією) в автоматичному режимі. Тим, хто проходить службу, виплату буде проведено військовою частиною на підставі поданої до ПФУ заявки.

Якщо особа не є пенсіонером та не проходить службу, допомогу до Дня Незалежності буде проведено за заявою особи, яка має право на таку виплату.

Заяву можна подати кількома способами:

особисто, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду або до ЦНАПу за місцем проживання (перебування);

поштою – на адресу територіального органу ПФУ;

онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, з накладанням кваліфікованого електронного підпису.

У заяві (довільної форми) зазначаються реквізити документів, що підтверджують особу, номер банківського рахунка для одержання виплати, ідентифікаційний код.

До заяви додаються:

копія паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України (при особистому зверненні пред’являються оригінали);

копія посвідчення, що підтверджує відповідний статус особи (при особистому зверненні – оригінали).

Зауважте! Якщо ви не встигли подати заяву до 1 серпня, це можна зробити до 1 жовтня 2025 року.