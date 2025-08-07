Хто отримає 3 100 гривень в серпні?
Одноразову допомогу в серпні виплатять на честь Дня Незалежності, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Дивіться також Як українцю отримати 1 000 гривень на День Незалежності
3 100 гривень – найбільша виплата, яку отримають:
- особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
- особи з інвалідністю І групи внаслідок війни;
- колишні малолітні в'язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання.
Кому потрібно звернутися до ПФУ для отримання грошей?
Пенсіонерам, які мають право на допомогу до Дня Незалежності, виплату буде здійснено в серпні (разом із пенсією) в автоматичному режимі. Тим, хто проходить службу, виплату буде проведено військовою частиною на підставі поданої до ПФУ заявки.
Якщо особа не є пенсіонером та не проходить службу, допомогу до Дня Незалежності буде проведено за заявою особи, яка має право на таку виплату.
Заяву можна подати кількома способами:
- особисто, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду або до ЦНАПу за місцем проживання (перебування);
- поштою – на адресу територіального органу ПФУ;
- онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, з накладанням кваліфікованого електронного підпису.
У заяві (довільної форми) зазначаються реквізити документів, що підтверджують особу, номер банківського рахунка для одержання виплати, ідентифікаційний код.
До заяви додаються:
- копія паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України (при особистому зверненні пред’являються оригінали);
- копія посвідчення, що підтверджує відповідний статус особи (при особистому зверненні – оригінали).
Зауважте! Якщо ви не встигли подати заяву до 1 серпня, це можна зробити до 1 жовтня 2025 року.