Які будуть виплати до Дня Незалежності у 2026 році?

Суми вказані в постанові №602, з якою можна ознайомитися на Урядовому порталі.

Разова грошова виплата до Дня Незалежності України виплачується до 24 серпня 2026 року зокрема особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

І групи – 3 100 гривень; II групи – 2 900 гривень; II групи – 2 700 гривень.

Також до списку отримувачів виплат потрапили:

учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків – 1 000 гривень;

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 3 100 гривень;

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, дружини (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружини (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге – 650 гривень;

учасники війни та колишні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 450 гривень.

Зауважте! Подібні виплати були передбачені українцям і торік.

Українці можуть отримати гроші у травні. Проте для цього вони повинні відповідати певним категоріям. Про це повідомили у КМДА.

Із нагоди Дня Києва, який традиційно відзначають в останню неділю травня, майже 35 тисяч киян, які потребують додаткової соціальної підтримки, отримають одноразову матеріальну допомогу за програмою "Турбота. Назустріч киянам",

– йдеться на сайті.

Найбільшу виплату – 1 500 гривень – отримають такі категорії осіб:

праведники Бабиного Яру; учасники народного ополчення, які брали участь в обороні столиці з вересня до листопада 1941 року; ветерани підпільно-партизанського руху; батьки та матері загиблих у мирний час солдатів строкової служби.

Підтримку розмірі 1 тисячу гривень нарахують:

репресованим та членам їхніх сімей, яких було примусово переселено; особам, які отримують допомогу на дітей з інвалідністю підгрупи А; дітям-сиротам; особам, які є одержувачами тимчасової допомоги на дітей без батьківського піклування.

А 800 гривень передбачається цього травня:

людям, які одержують соціальну пенсію на дітей з інвалідністю; особи, які одержують державну соціальну пенсію на дітей з інвалідністю; українцям, які одержують допомогу на важкохворих дітей; тим, хто одержує допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування; особам, які одержують допомогу при усиновленні дитини; мешканцям столиці, які одержують державну соціальну допомогу дітям померлого годувальника; киянам, які одержують допомогу на дітей, що виховуються у багатодітних сім’ях; людям, які одержують пенсію у зв’язку з втратою годувальника, призначену дітям; мешканцям Києва, які одержують державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів.

Всього допомогу отримають 17 категорій людей. А українці, які одночасно належать до кількох категорій, отримають виплату в більшому розмірі.

Зверніть увагу! Особам, які перебувають на повному державному утриманні, одноразова не передбачена.

Українці мали отримати виплату у 1 500 гривень. Однак деяким людям вона так і не надійшла.

Начальниця головного управління Пенсійного фонду у Вінницькій області Олени Корчак розповіла, що гроші мають надійти до 25 травня разом із пенсією або іншою соціальною виплатою. Додатково подавати звернення не потрібно.

Також з 7 травня почалися нарахування "Національного кешбеку" за березень. Кошти отримають майже 4,8 мільйона осіб.

Цього разу також вперше надійде кешбек за пальне. Програму продовжили до 31 травня.