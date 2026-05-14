Які будуть виплати до Дня Незалежності у 2026 році?
Суми вказані в постанові №602, з якою можна ознайомитися на Урядовому порталі.
Разова грошова виплата до Дня Незалежності України виплачується до 24 серпня 2026 року зокрема особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:
- І групи – 3 100 гривень;
- II групи – 2 900 гривень;
- II групи – 2 700 гривень.
- також до списку отримувачів виплат потрапили:
- учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків – 1 000 гривень;
- особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 3 100 гривень;
- члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, дружини (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружини (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге – 650 гривень;
- учасники війни та колишні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 450 гривень.
Зауважте! Подібні виплати були передбачені українцям і торік.
Що ще варто знати про виплати в Україні?
Українці можуть отримати гроші у травні. Проте для цього вони повинні відповідати певним категоріям. Про це повідомили у КМДА.
Із нагоди Дня Києва, який традиційно відзначають в останню неділю травня, майже 35 тисяч киян, які потребують додаткової соціальної підтримки, отримають одноразову матеріальну допомогу за програмою "Турбота. Назустріч киянам",
– йдеться на сайті.
Найбільшу виплату – 1 500 гривень – отримають такі категорії осіб:
- праведники Бабиного Яру;
- учасники народного ополчення, які брали участь в обороні столиці з вересня до листопада 1941 року;
- ветерани підпільно-партизанського руху;
- батьки та матері загиблих у мирний час солдатів строкової служби.
Підтримку розмірі 1 тисячу гривень нарахують:
- репресованим та членам їхніх сімей, яких було примусово переселено;
- особам, які отримують допомогу на дітей з інвалідністю підгрупи А;
- дітям-сиротам;
- особам, які є одержувачами тимчасової допомоги на дітей без батьківського піклування.
А 800 гривень передбачається цього травня:
- людям, які одержують соціальну пенсію на дітей з інвалідністю;
- особи, які одержують державну соціальну пенсію на дітей з інвалідністю;
- українцям, які одержують допомогу на важкохворих дітей;
- тим, хто одержує допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
- особам, які одержують допомогу при усиновленні дитини;
- мешканцям столиці, які одержують державну соціальну допомогу дітям померлого годувальника;
- киянам, які одержують допомогу на дітей, що виховуються у багатодітних сім’ях;
- людям, які одержують пенсію у зв’язку з втратою годувальника, призначену дітям;
- мешканцям Києва, які одержують державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів.
Всього допомогу отримають 17 категорій людей. А українці, які одночасно належать до кількох категорій, отримають виплату в більшому розмірі.
Зверніть увагу! Особам, які перебувають на повному державному утриманні, одноразова не передбачена.
Що ще відомо про виплати в Україні?
Українці мали отримати виплату у 1 500 гривень. Однак деяким людям вона так і не надійшла.
Начальниця головного управління Пенсійного фонду у Вінницькій області Олени Корчак розповіла, що гроші мають надійти до 25 травня разом із пенсією або іншою соціальною виплатою. Додатково подавати звернення не потрібно.
Також з 7 травня почалися нарахування "Національного кешбеку" за березень. Кошти отримають майже 4,8 мільйона осіб.
Цього разу також вперше надійде кешбек за пальне. Програму продовжили до 31 травня.