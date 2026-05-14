Яку допомогу надає "Карітас"?

Фонд надає фінансову допомогу громадянам за підтримки Гуманітарного фонду України (UHF), повідомляє Інформаційний Хаб.

Дивіться також ВПО можуть отримати податкову знижку за оренду квартири: кому відмовлять

Підтримку надають внутрішньо переміщеним особам у рамках проєкту "Реагування на критичну ситуацію ВПО та постраждалого місцевого населення: зміцнення громад у східних та західних областях України.

Головна мета полягає у тому, щоб підтримати вразливі категорії з-поміж ВПО. Тому їм надають кошти на придбання речей першої потреби:

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

харчів;

засобів гігієни;

ліків;

одягу;

обладнання та палива для обігріву;

та інших необхідних засобів для життя.

Переселенці за цим проєктом можуть отримати одноразову грошову допомогу у вигляді гранту у розмірі 10 800 гривень на одну людину. Максимальна сума допомоги на сім'ю не може перевищувати обсягу 5 грантів.

Хто може отримати допомогу "Карітас"?

Однак існує обов'язкова умова для отримання гуманітарної допомоги від "Карітас". Отримувач грошових виплат повинен мати статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) або бути мешканцем прифронтового регіону.