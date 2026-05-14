Яку допомогу надає "Карітас"?
Фонд надає фінансову допомогу громадянам за підтримки Гуманітарного фонду України (UHF), повідомляє Інформаційний Хаб.
Підтримку надають внутрішньо переміщеним особам у рамках проєкту "Реагування на критичну ситуацію ВПО та постраждалого місцевого населення: зміцнення громад у східних та західних областях України.
Головна мета полягає у тому, щоб підтримати вразливі категорії з-поміж ВПО. Тому їм надають кошти на придбання речей першої потреби:
- харчів;
- засобів гігієни;
- ліків;
- одягу;
- обладнання та палива для обігріву;
- та інших необхідних засобів для життя.
Переселенці за цим проєктом можуть отримати одноразову грошову допомогу у вигляді гранту у розмірі 10 800 гривень на одну людину. Максимальна сума допомоги на сім'ю не може перевищувати обсягу 5 грантів.
Хто може отримати допомогу "Карітас"?
Однак існує обов'язкова умова для отримання гуманітарної допомоги від "Карітас". Отримувач грошових виплат повинен мати статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) або бути мешканцем прифронтового регіону.
При цьому фонд робить акцент на вразливі категорії українців. Допомога надається:
- самотнім батькам чи опікунам, які мешкають разом з неповнолітньою дитиною;
- людям з інвалідністю;
- самотнім людям похилого віку (від 55 років);
- багатодітним родинам з трьома і більше дітьми;
- особам з хронічними хворобами та тяжкими захворюваннями (в тому числі з психічними розладами);
- вагітним та годуючим матерям з дітьми до 2-х років.
На допомогу відбираються люди, які відповідають критеріям з найбільшою набраною кількістю балів, а також не отримували допомогу в інших організаціях протягом останніх трьох місяців, як зазначає видання.
Важливо! Для реєстрації на отримання одноразової допомоги потрібно заповнити форму на офіційному сайті благодійного фонду "Карітас".
Яку ще допомогу реалізує "Карітас"?
Водночас фонд днями повідомив, що уряд США виділив "Карітасу України" для допомоги людям, які постраждали від війни, 77 мільйонів доларів.
Таке рішення дозволить фонду не лише продовжити ще на рік фінансування проєкту "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні", а й суттєво масштабувати його.
У 2026 році "Карітас України" разом із дев’ятьма регіональними організаціями фонду зможе охопити підтримкою ще більше громад, надаючи 34 види допомоги у чотирьох напрямах:
- житло;
- вода, санітарія та гігієна;
- захист і психосоціальна підтримка;
- відновлення засобів до існування.
Під час війни потреби людей не існують окремо одна від одної. Разом із пошкодженим житлом часто приходять втрата доходу, проблеми з доступом до води, евакуація, психологічне виснаження і тривала невизначеність. Саме тому проєкт побудований навколо комплексної підтримки – від житла і доступу до води до психологічного супроводу та допомоги у відновленні засобів для життя,
– наголосили у фонді.
Тому українці можуть отримати багатогалузеву допомогу наразі у 8 областях: Харківській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській (міста Кривий Ріг і Кам’янське), Миколаївській, Сумській, Чернігівській та Полтавській.
Важливо! Щоб стати учасником багатогалузевої допомоги від "Карітас", необхідно звернутися до місцевої організації фонду у своєму регіоні. Їхні адреси та контакти можна знайти за посиланням. Окрім того, працює гаряча лінія організації за номером 0800 406 506.
Яку допомогу ВПО надає держава у 2026 році?
У 2026 році внутрішньо переміщені особи в Україні матимуть ширший доступ до державної підтримки. Кабінет Міністрів оновив правила нарахування допомоги та розширив перелік доступних виплат для переселенців.
Одне з ключових нововведень стосується дітей із числа ВПО. Відтепер допомога для них призначатиметься незалежно від рівня доходу сім’ї. Подати заявку можна до 1 червня 2026 року через Пенсійний фонд – як онлайн, так і особисто у відділенні.
Крім цього, уряд виділив 1 мільярд гривень субвенції на розширення та облаштування місць тимчасового проживання для переселенців. Йдеться, зокрема, про адаптацію таких просторів відповідно до принципів безбар’єрності.
Також непрацездатні переселенці, яким раніше припинили виплати через перевищення допустимого рівня доходу, після перегляду критеріїв зможуть повторно подати документи на отримання допомоги.
Паралельно держава продовжує фінансувати житлові програми для українців, які втратили домівки через війну. За словами прем'єрки Юлії Свириденко, на підтримку внутрішньо переміщених осіб додатково спрямували 7,7 мільярда гривень, значна частина яких піде на програму "єВідновлення".