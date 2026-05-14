Какую помощь оказывает "Каритас"?

Фонд оказывает финансовую помощь гражданам при поддержке Гуманитарного фонда Украины (UHF), сообщает Информационный Хаб.

Поддержку оказывают внутренне перемещенным лицам в рамках проекта "Реагирование на критическую ситуацию ВПО и пострадавшего местного населения: укрепление общин в восточных и западных областях Украины.

Главная цель заключается в том, чтобы поддержать уязвимые категории из числа ВПЛ. Поэтому им предоставляют средства на приобретение вещей первой необходимости:

продуктов;

средств гигиены;

лекарств;

одежды;

оборудования и топлива для обогрева;

и других необходимых средств для жизни.

Переселенцы по этому проекту могут получить единовременную денежную помощь в виде гранта в размере 10 800 гривен на одного человека. Максимальная сумма помощи на семью не может превышать объема 5 грантов.

Кто может получить помощь "Каритас"?

Однако существует обязательное условие для получения гуманитарной помощи от "Каритас". Получатель денежных выплат должен иметь статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) или быть жителем прифронтового региона.