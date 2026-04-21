Кто из ВПЛ может получить дополнительные 3000 гривен?
Выплата 3 000 гривен предоставляется несовершеннолетним ВПЛ, это устанавливается постановлением Кабмина от 18 марта 2026 года №390 "О внесении изменений в Порядок предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам".
Помощь на детей предоставляется:
- независимо от доходов семьи;
- но при условии, что семья соответствует критериям относительно имущественного состояния фактического места жительства и так далее.
Важно! Помощь 3 000 гривен предоставляется ежемесячно.
Претендовать на денежную помощь от государства могут те украинцы, которые переехали с территорий, где были или продолжаются боевые действия, с временно оккупированных общин и общин под блокадой. Этот перечень утверждает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий,
– говорится в сообщении на портале Дия.
Заметим, что помощь для ВПО пересматривается каждые 6 месяцев. После этого происходит ее автоматическое продление или отмена.
Такая помощь может перестать предоставляться, если семья перестает соответствовать определенным критериям. В частности, при увеличении совокупного дохода домохозяйства.
Обратите внимание! Чтобы получить выплату для ВПЛ на ребенка, нужно обратиться с соответствующим заявлением в ПФУ.
Что важно знать о помощи для ВПЛ сейчас?
Помощь для совершеннолетних ВПЛ составляет сейчас 2 000 гривен ежемесячно. А вот лица с инвалидностью могут претендовать на 3 000 гривен.
Важным является срок подачи заявления на помощь. Если документы подать после 1 мая 2026, то выплаты назначают с месяца обращения.
А вот, если успеть подать заявление на оформление выплат для ВПЛ до 1 мая 2026 года, то поддержка оформляется "задним числом". То есть, вроде как с 1 января.