Какую помощь можно оформить до 17 апреля?

Она продлится до 17 апреля, о чем сообщает ADRA Ukraine в Facebook.

В апреле в Харьковской области продолжается процесс верификации получателей многоцелевой денежной помощи от Всемирной продовольственной программы ООН World Food Programme,

– говорится в сообщении.

Ранее мероприятия уже состоялись в Шевченковской и Куновской громадах. Более того, до конца текущего месяца должна состояться верификация в Богодуховской громаде.

Сумма выплаты составляет 1 800 гривен на человека, тогда как ранее – 1 200 гривен.

Право на поддержку имеют домохозяйства, в составе которых есть как минимум один представитель из уязвимой категории, в частности:

лица с инвалидностью;

малообеспеченные семьи;

одинокие матери или родители;

многодетные семьи;

люди, потерявшие работу;

украинцы 60 лет или старше, которые проживают самостоятельно;

лица, которые находятся на учете или получают уход в территориальных центрах.

Напомним! Уязвимые категории населения также могут получить единовременное пособие в размере 1 500 гривен, если не находятся на временно оккупированных территориях или за рубежом. Деньги украинцам начислят автоматически в течение апреля. Эта выплата предназначена, чтобы поддержать украинцев на фоне роста стоимости топлива и изменений в ценах. Об этом 1 числа сообщила премьер Юлия Свириденко.

