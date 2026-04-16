Какую помощь можно оформить до 17 апреля?
Она продлится до 17 апреля, о чем сообщает ADRA Ukraine в Facebook.
Читайте также Этим пенсионерам повысят пенсии уже в мае 2026 года
В апреле в Харьковской области продолжается процесс верификации получателей многоцелевой денежной помощи от Всемирной продовольственной программы ООН World Food Programme,

Ранее мероприятия уже состоялись в Шевченковской и Куновской громадах. Более того, до конца текущего месяца должна состояться верификация в Богодуховской громаде.
Сумма выплаты составляет 1 800 гривен на человека, тогда как ранее – 1 200 гривен.
Право на поддержку имеют домохозяйства, в составе которых есть как минимум один представитель из уязвимой категории, в частности:
- лица с инвалидностью;
- малообеспеченные семьи;
- одинокие матери или родители;
- многодетные семьи;
- люди, потерявшие работу;
- украинцы 60 лет или старше, которые проживают самостоятельно;
- лица, которые находятся на учете или получают уход в территориальных центрах.
Напомним! Уязвимые категории населения также могут получить единовременное пособие в размере 1 500 гривен, если не находятся на временно оккупированных территориях или за рубежом. Деньги украинцам начислят автоматически в течение апреля. Эта выплата предназначена, чтобы поддержать украинцев на фоне роста стоимости топлива и изменений в ценах. Об этом 1 числа сообщила премьер Юлия Свириденко.
Что еще следует знать о выплатах?
- С 1 апреля изменились условия помощи от ООН. Размер выплаты зависит от ситуации, в которой находится хозяйство. В то же время два типа поддержки для украинцев отменили.
- Также украинцы могут еще получить 1 500 гривен на спорт. Однако заявку следует успеть оформить до 20 апреля. Средства можно потратить на спорт. Выплату от правительства начислят в течение 6 рабочих дней.