Какая теперь помощь от ООН для ВПЛ?

Ранее ООН выплачивала стандартные 10 800 гривен на человека (3 600 в течение 3 месяцев), сообщает организация.

Читайте также Некоторые выплаты рискуют просто исчезнуть: почему и какие виды помощи могут отменить

С 1 апреля размер помощи зависит от ситуации в которой оказалось домохозяйство:

12 300 гривен должны получить лица, которые были вынуждены покинуть свой дом у линии фронта или эвакуироваться;

12 300 гривен – лица, которые пострадали от обстрелов.

Важно! Ранее лица, которые живут вблизи линии фронта, могли получить 1 800 гривен ежемесячно. Сейчас этот тип помощи не предоставляется. Также больше не выплачивается поддержка для ВПО, которые могут рассчитывать на получение государственной помощи, однако не имеют доступа к ней. Напомним, она составляла – 2 000 – 3 000 гривен ежемесячно.

Есть определенные критерии для предоставления помощи. Сейчас на поддержку имеют право:

граждане у которых жилье повреждено в результате бомбардировок;

лица, которые имеют непригодное жилье из-за военных действий;

лица, эвакуировались с территорий, которые находятся в 50-километровой зоне от линии фронта или же – украинско-российской границы;

домохозяйства, где один из членов семьи был госпитализирован или нуждается в лечении в результате атаки беспилотника, ракетного удара;

лица, которые переместились с ВОТ и так далее.

Заметим, ООН проводит дополнительное оценивание приоритетности, которое касается ВПО и лиц, что вернулись. Это происходит путем опроса.

В частности, под оценку подпадают такие критерии, которые:

условия проживания;

влияние опасности или войны (например, близость к фронту);

ситуация домохозяйства и его размер.

Один и тот же вид денежной помощи не предоставляется дважды одновременно; гуманитарные организации координируют свои действия, во избежание дублирования (получение одного и того же вида денежной помощи от одной или разных гуманитарных организаций одновременно в течение определенного периода). Исключение составляют ситуации, когда домохозяйство пострадало от обстрелов или эвакуировалось,

– указывает организация.

Финальное решение, о предоставлении помощи принимается после полной процедуры регистрации. Ее проводит БФ "Право на защиту". Работа подразделений фонда зависит от региона, говорится на официальном сайте.

Кому еще международные организации оказывают помощь в Украине сейчас?