Основные изменения в системе работы с временно оккупированными территориями объяснила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает 24 Канал.

Актуально Кремль готовится к массированному удару по Украине: ISW указал на признаки

Как отныне будут работать с прифронтовыми регионами?

Правительство активизирует деятельность Координационного центра, который отвечает за управление регионами, где продолжаются или происходили боевые действия, а также теми, находящихся под временной оккупацией России.

По словам Свириденко, речь идет о девяти областях.

Согласно новому механизму, в каждом министерстве и центральном органе исполнительной власти будут назначаться заместители, ответственные за формирование и реализацию политики в отношении прифронтовых территорий.

Это решение касается всех министерств, а также других учреждений, среди которых:

Государственная служба специальной связи и защиты информации;

Государственная инспекция ядерного регулирования;

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг;

НКРЭКУ;

Фонд государственного имущества.

Они продолжат системную работу. Жизнь на прифронтовых территориях продолжается, и люди живут и работают там в особых условиях. Должны это учитывать во всей государственной политике,

– подчеркнула глава правительства.

Сейчас одним из главных приоритетов является организация эвакуации из опасных зон. Так, днях удалось спасти 22 украинских детей и подростков с оккупированных территорий.

К тому же в Украине активно создают сеть пунктов временного пребывания для внутренне перемещенных лиц. Также вводят цифровые решения, призванные облегчить и ускорить адаптацию эвакуированных в новых общинах.

Какова ситуация в прифронтовых регионах?