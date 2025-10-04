Основные изменения в системе работы с временно оккупированными территориями объяснила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает 24 Канал.
Как отныне будут работать с прифронтовыми регионами?
Правительство активизирует деятельность Координационного центра, который отвечает за управление регионами, где продолжаются или происходили боевые действия, а также теми, находящихся под временной оккупацией России.
По словам Свириденко, речь идет о девяти областях.
Согласно новому механизму, в каждом министерстве и центральном органе исполнительной власти будут назначаться заместители, ответственные за формирование и реализацию политики в отношении прифронтовых территорий.
Это решение касается всех министерств, а также других учреждений, среди которых:
- Государственная служба специальной связи и защиты информации;
- Государственная инспекция ядерного регулирования;
- Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг;
- НКРЭКУ;
- Фонд государственного имущества.
Они продолжат системную работу. Жизнь на прифронтовых территориях продолжается, и люди живут и работают там в особых условиях. Должны это учитывать во всей государственной политике,
– подчеркнула глава правительства.
Сейчас одним из главных приоритетов является организация эвакуации из опасных зон. Так, днях удалось спасти 22 украинских детей и подростков с оккупированных территорий.
К тому же в Украине активно создают сеть пунктов временного пребывания для внутренне перемещенных лиц. Также вводят цифровые решения, призванные облегчить и ускорить адаптацию эвакуированных в новых общинах.
Какова ситуация в прифронтовых регионах?
- В Купянске российские диверсионно-разведывательные группы терроризируют гражданское население. На временно оккупированных территориях российский военный расстрелял трех местных жителей в подъезде многоэтажного дома.
- Вечером 3 октября в результате обстрелов энергетической инфраструктуры Краматорск и несколько других городов Донецкой области остались без электроснабжения.
- 4 октября российские войска атаковали железнодорожный вокзал в Шосткинской общине, в результате чего пострадали пассажиры поезда сообщением Шостка – Киев.