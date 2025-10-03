Перед этим Воздушные силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения из Воронежа, передает 24 Канал.
Что известно об ударе по энергетике Донецкой области?
Угроза применения баллистики была для северо-восточных областей. Местные СМИ сообщали о взрыве в Краматорске.
Фиксировалась скоростная на Краматорск. Вероятно, удар по критической инфраструктуре,
– писали мониторы.
Затем стало известно, что город остался без света, а вместе с ним перебои начались в Дружковке.
После взрыва "Краматорские РЭС" сообщили, что электроснабжения нет в связи с аварийным отключением.
Впоследствии ситуацию прокомментировал председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин.
Часть Донецкой области обесточена в результате вражеских обстрелов. В частности, без света остались вся Дружковка, Константиновка и некоторые районы Краматорска... Россияне продолжают целенаправленно бить по критической инфраструктуре. Сегодня их мишенью стала энергетика,
– написал он.
По данным местных СМИ, есть проблемы с электроснабжением и в Славянске.
Филашкин отметил, как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики немедленно восстановят электроснабжение.
К слову, на обстрел уже отреагировал президент Зеленский. Он рассказал, что сейчас непростая ситуация в Славутиче, Нежине, Чернигове, а также на Сумщине.
"Уже вечером был удар баллистики в Донецкой области – тоже по энергетике. Краматорск, Славянск, Дружковка – продолжается восстановление", – сказал глава государства в вечернем обращении.
Россия атаковала газовую инфраструктуру на Полтавщине
В ночь на 3 октября Россия осуществила крупнейшую атаку на газодобывающую сферу Украины с начала полномасштабного вторжения. Она била по объектам в Харьковской и Полтавской областях. Было зафиксировано 35 ракет и 60 дронов.
В результате атаки значительное количество газовых объектов было повреждено. Часть разрушений – критические.
Также после ночной атаки пришлось ввести ограничения потребления электроэнергии в некоторых областях. Так, по словам Укрэнерго, самой сложной была ситуация в Сумской и Черниговской областях.