Перед цим Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з Воронєжа, передає 24 Канал.

Дивіться також Чи буде масштабний блекаут: експерт з енергетики спрогнозував наслідки атак

Що відомо про удар по енергетиці Донеччини?

️Загроза застосування балістики була для північно-східних областей. Місцеві ЗМІ повідомляли про вибух у Краматорську.

Фіксувалася швидкісна на Краматорськ. Ймовірно, удар по критичній інфраструктурі,

– писали монітори.

Потім стало відомо, що місто залишилося без світла, а разом з ним перебої почалися у Дружківці.

Після вибуху "Краматорські РЕМ" повідомили, що електропостачання нема у зв'язку з аварійним відключенням.

Згодом ситуацію прокоментував голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Частина Донеччини знеструмлена внаслідок ворожих обстрілів. Зокрема, без світла залишилися вся Дружківка, Костянтинівка та деякі райони Краматорська… Росіяни продовжують цілеспрямовано бити по критичній інфраструктурі. Сьогодні їхньою мішенню стала енергетика,

– написав він.

За даними місцевих ЗМІ, є проблеми з електропостачанням і в Слов'янську.

Філашкін наголосив, як тільки дозволятиме безпекова ситуація, енергетики негайно відновлять електропостачання.

До слова, на обстріл уже відреагував президент Зеленський. Він розповів, що наразі непроста ситуація у Славутичі, Ніжині, Чернігові, а також на Сумщині.



"Вже ввечері був удар балістики на Донеччині – теж по енергетиці. Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка — триває відновлення", – сказав глава держави у вечірньому зверненні.

Росія атакувала газову інфраструктуру на Полтавщині