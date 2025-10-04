Основні зміни в системі роботи з тимчасово окупованими територіями пояснила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, передає 24 Канал.

Як відтепер працюватимуть з прифронтовими регіонами?

Уряд активізує діяльність Координаційного центру, який відповідає за управління регіонами, де тривають або відбувалися бойові дії, а також тими, що перебувають під тимчасовою окупацією Росії.

За словами Свириденко, йдеться про дев'ять областей.

Згідно з новим механізмом, у кожному міністерстві та центральному органі виконавчої влади призначатимуться заступники, відповідальні за формування та реалізацію політики щодо прифронтових територій.

Це рішення стосується всіх міністерств, а також інших установ, серед яких:

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації;

Державна інспекція ядерного регулювання;

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;

НКРЕКП;

Фонд державного майна.

Вони продовжать системну роботу. Життя на прифронтових територіях триває, і люди живуть та працюють там в особливих умовах. Маємо це враховувати в усій державній політиці,

– підкреслила очільниця уряду.

Наразі одним із пріоритетів є організація евакуації з небезпечних зон. Так, днями вдалося врятувати 22 українських дітей і підлітків з окупованих територій.

До того ж в Україні активно створюють мережу пунктів тимчасового перебування для внутрішньо переміщених осіб. Також запроваджують цифрові рішення, покликані полегшити та прискорити адаптацію евакуйованих у нових громадах.

Яка ситуація в прифронтових регіонах?