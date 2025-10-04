У вересні 2025 року загарбники запустили проти України 6 900 дронів. Водночас упродовж цього місяця вони накопичували запаси балістичних і крилатих ракет, щоб здійснити кілька масштабних ударів дронами та ракетами у вибрані дні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни, передає 24 Канал.
Як ворог готується до масованої атаки?
Аналітики звернули увагу, що Росія не запускає ракети щовечора серіями, а часто робить кількаденні перерви. Ймовірно, більшість днів вона накопичує запаси балістичних і крилатих ракет, а потім запускає велику кількість одночасно з численними дронами, щоб перевантажити українську систему ППО.
Примітно, що у вересні 2025 року російські війська здійснили лише чотири нічні атаки, у яких було понад 10 ракет, і приблизно раз на два тижні – одну атаку з понад 40 ракетами, починаючи з кінця серпня 2025 року.
Це свідчить про нещодавню тенденцію Росії час від часу проводити кілька масштабних комбінованих ударів між більш регулярними, меншими атаками дронами.
Окупанти дедалі частіше використовують крилаті ракети й менше – балістичні. Експерти вважають, що балістику противник застосовує для точкових ударів по конкретних цілях, тоді як дрони та крилаті ракети служать для перевантаження української ППО.
Лише системи ППО Patriot в Україні здатні збивати російські балістичні ракети. Тому ворог навмисне націлюються на міста та об'єкти енергетичної інфраструктури, які не прикриті Patriot, щоб підвищити шанси на успішне ураження цілі.
Що відомо про підготовку окупантів до масованих ударів?
- Заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк попередив, що Москва планує нарощувати інтенсивність ударів по Україні. Тому наша країна потребує більше ЗРК. Подано запит на щонайменше 10 систем Patriot середньої дальності.
- Військовий експерт Павло Нарожний у коментарі 24 Каналу зауважив, що противник неодмінно використає погану погоду для посилення ударів. Збивати ворожі дрони важче, коли іде дощ, сніг, вітер, туман.
- Тим часом розвідка Естонії попереджає, що окупанти із наближенням зими посилять атаки на об'єкти енергетики. Зокрема, ймовірними цілями можуть стати атомні станції.
- Президент Зеленський повідомив, що 3 жовтня росіяни здійснили комбінований удар по українській газовій інфраструктурі. Противник використав 35 ракет.