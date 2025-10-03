Також зафіксовано удари по енергетичних об'єктах у Чернігівській, Сумській та Донецькій областях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського.

Що Зеленський розповів про масований удар Росії по критичній інфраструктурі?

Провів Ставку. Енергетика – доповіді щодо захисту наших обʼєктів, по відновленню. Сьогодні був черговий російський удар по нашій газовій інфраструктурі – якраз напередодні опалювального сезону росіяни шукають способи завдати більше шкоди нашим людям. Тільки в одному цьому ударі саме по газових об’єктах було 35 ракет, зокрема балістика. Комбінований удар, і лише половину ракет вдалося збити,

– сказав Зеленський.

Він уточнив, що особливо складна ситуація після дронових ударів склалася на Чернігівщині – у Славутичі, Ніжині та самому Чернігові. На Сумщині також є пошкодження. Ввечері було зафіксовано балістичний удар на Донеччині: під ворожу атаку потрапили Краматорськ, Слов’янськ і Дружківка. Під прицілом також енергетика.

Президент подякував енергетикам і всім, хто оперативно ремонтує пошкоджені об’єкти та допомагає людям із відновленням електро- і газопостачання. Він наголосив, що забезпечення підтримки кожного, хто цього потребує, є прямою відповідальністю місцевої влади.

"Ресурси для такої допомоги є. Очікую більших результатів і від військового командування – тих, хто відповідає за безпілотну складову, захист неба та прикриття північно-східних областей", – підсумував Зеленський.

Що відомо про масовану атаку Росії по енергетиці України?