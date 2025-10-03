Також зафіксовано удари по енергетичних об'єктах у Чернігівській, Сумській та Донецькій областях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського.
Що Зеленський розповів про масований удар Росії по критичній інфраструктурі?
Провів Ставку. Енергетика – доповіді щодо захисту наших обʼєктів, по відновленню. Сьогодні був черговий російський удар по нашій газовій інфраструктурі – якраз напередодні опалювального сезону росіяни шукають способи завдати більше шкоди нашим людям. Тільки в одному цьому ударі саме по газових об’єктах було 35 ракет, зокрема балістика. Комбінований удар, і лише половину ракет вдалося збити,
– сказав Зеленський.
Він уточнив, що особливо складна ситуація після дронових ударів склалася на Чернігівщині – у Славутичі, Ніжині та самому Чернігові. На Сумщині також є пошкодження. Ввечері було зафіксовано балістичний удар на Донеччині: під ворожу атаку потрапили Краматорськ, Слов’янськ і Дружківка. Під прицілом також енергетика.
Президент подякував енергетикам і всім, хто оперативно ремонтує пошкоджені об’єкти та допомагає людям із відновленням електро- і газопостачання. Він наголосив, що забезпечення підтримки кожного, хто цього потребує, є прямою відповідальністю місцевої влади.
"Ресурси для такої допомоги є. Очікую більших результатів і від військового командування – тих, хто відповідає за безпілотну складову, захист неба та прикриття північно-східних областей", – підсумував Зеленський.
Що відомо про масовану атаку Росії по енергетиці України?
Росія здійснила найбільшу атаку на газовидобувну інфраструктуру на Харківщині та Полтавщині, випустивши 35 ракет і 60 дронів, що призвело до критичних руйнувань.
Триває ліквідація наслідків удару, відбувається робота з партнерами України щодо реакції на цю атаку.
Під час комбінованого удару по Україні російська армія загалом застосувала 416 засобів повітряного нападу. Українська ППО знешкодила 320 повітряних цілей. Це 303 ворожі БпЛА, 12 крилатих ракет "Іскандер-К" і 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69.