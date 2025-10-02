Про це в коментарі 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, окупанти однозначно будуть використовувати погану погоду для ракетних та дронових ударів. Варто очікувати і удари по енергетичній інфраструктурі.
Чому Росія збільшить обстріли України?
Як наголосив Нарожний, збивати дрони стає значно складніше під час поганої погоди. В цей момент лише обмежено вдається застосовувати винищувачі та гелікоптери, за допомогою яких знищують безпілотники. Зокрема це стосується і F-16.
Також виникають проблеми із застосування мобільних вогневих груп. Раніше головнокомандувач Олександр Сирський повідомляв, що мобільні вогневі групи збивають до 40% дронів.
Коли іде дощ, сніг, вітер, туман – складно побачити "Шахеди" в повітрі. Ворог спеціально фарбує в чорний колір, щоб на фоні неба не було їх видно. Тобто відсоток "Шахедів", які прилетять, може збільшитися,
– сказав Нарожний.
Попри це, ворог вперся у свої максимальні можливості щодо виробництва. Наростити його їм вже практично нереально. Вони вперлися в обмеження.
Ракетні та дронові атаки по Україні: коротко
- Росія запустила ракету по Балаклії Харківської області. Внаслідок атаки загинула 88-річна жінка, яка пережила Другу світову війну. Вона з 1941 року жила з осколком у спині.
- В ніч на 1 жовтня Росія запустила по Україні 49 дронів. Також зафіксували протикорабельну ракету "Онікс" та 4 балістичні ракети типу "Іскандер-М".
- За даними ЗМІ, Росія модернізувала деякі зі своїх балістичних ракет. Тепер їх значно важче збивати з комплексів Patriot.