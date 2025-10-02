Про це в коментарі 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, окупанти однозначно будуть використовувати погану погоду для ракетних та дронових ударів. Варто очікувати і удари по енергетичній інфраструктурі.

Чому Росія збільшить обстріли України?

Як наголосив Нарожний, збивати дрони стає значно складніше під час поганої погоди. В цей момент лише обмежено вдається застосовувати винищувачі та гелікоптери, за допомогою яких знищують безпілотники. Зокрема це стосується і F-16.

Також виникають проблеми із застосування мобільних вогневих груп. Раніше головнокомандувач Олександр Сирський повідомляв, що мобільні вогневі групи збивають до 40% дронів.

Коли іде дощ, сніг, вітер, туман – складно побачити "Шахеди" в повітрі. Ворог спеціально фарбує в чорний колір, щоб на фоні неба не було їх видно. Тобто відсоток "Шахедів", які прилетять, може збільшитися,

– сказав Нарожний.

Попри це, ворог вперся у свої максимальні можливості щодо виробництва. Наростити його їм вже практично нереально. Вони вперлися в обмеження.

Ракетні та дронові атаки по Україні: коротко