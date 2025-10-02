Об этом в комментарии 24 Канала рассказал военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, оккупанты однозначно будут использовать плохую погоду для ракетных и дроновых ударов. Стоит ожидать и удары по энергетической инфраструктуре.

Почему Россия увеличит обстрелы Украины?

Как отметил Нарожный, сбивать дроны становится значительно сложнее во время плохой погоды. В этот момент лишь ограниченно удается применять истребители и вертолеты, с помощью которых уничтожают беспилотники. В частности это касается и F-16.

Также возникают проблемы с применением мобильных огневых групп. Ранее главнокомандующий Александр Сырский сообщал, что мобильные огневые группы сбивают до 40% дронов.

Когда идет дождь, снег, ветер, туман – сложно увидеть "Шахеды" в воздухе. Враг специально красит в черный цвет, чтобы на фоне неба не было их видно. То есть процент "Шахедов", которые прилетят, может увеличиться,

– сказал Нарожный.

Несмотря на это, враг уперся в свои максимальные возможности по производству. Нарастить его им уже практически нереально. Они уперлись в ограничения.

Ракетные и беспилотные атаки по Украине: коротко