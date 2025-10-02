Об этом в комментарии 24 Канала рассказал военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, оккупанты однозначно будут использовать плохую погоду для ракетных и дроновых ударов. Стоит ожидать и удары по энергетической инфраструктуре.
К теме Россия продолжает удары по железной дороге: под массированной атакой оказалась Одесская область
Почему Россия увеличит обстрелы Украины?
Как отметил Нарожный, сбивать дроны становится значительно сложнее во время плохой погоды. В этот момент лишь ограниченно удается применять истребители и вертолеты, с помощью которых уничтожают беспилотники. В частности это касается и F-16.
Также возникают проблемы с применением мобильных огневых групп. Ранее главнокомандующий Александр Сырский сообщал, что мобильные огневые группы сбивают до 40% дронов.
Когда идет дождь, снег, ветер, туман – сложно увидеть "Шахеды" в воздухе. Враг специально красит в черный цвет, чтобы на фоне неба не было их видно. То есть процент "Шахедов", которые прилетят, может увеличиться,
– сказал Нарожный.
Несмотря на это, враг уперся в свои максимальные возможности по производству. Нарастить его им уже практически нереально. Они уперлись в ограничения.
Ракетные и беспилотные атаки по Украине: коротко
- Россия запустила ракету по Балаклее Харьковской области. В результате атаки погибла 88-летняя женщина, которая пережила Вторую мировую войну. Она с 1941 года жила с осколком в спине.
- В ночь на 1 октября Россия запустила по Украине 49 дронов. Также зафиксировали противокорабельную ракету "Оникс" и 4 баллистические ракеты типа "Искандер-М".
- По данным СМИ, Россия модернизировала некоторые из своих баллистических ракет. Теперь их значительно труднее сбивать из комплексов Patriot.