Она более 80 лет жила с осколком в спине. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
Что известно о жертве российского террора на Харьковщине?
В среду, 1 октября, 88-летняя Алла Николаевна погибла во время российского обстрела Балаклеи. В 1941 году, когда ей было 4 года, война оставила на женщине след. Тогда в Синельниково Днепропетровской области она получила ранение и осталась с осколком в спине на всю жизнь.
Но нынешнюю войну Алла Николаевна пережить не смогла. Сегодня ее жизнь забрала Россия,
– добавили в прокуратуре.
Несмотря на пережитые беды Алла Николаевна дожила до независимой Украины. Но современная война забрала ее жизнь, не дав возможности дождаться победы и мира.
Кроме того, ранения получили 16 человек, среди которых 4-летняя девочка.
Россия систематически атакует Харьков и область
Как сообщила корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, 1 октября по Харькову и области выпустили 10 дронов, 3 КАБа и 5 "Искандеров". Повреждено около 20 частных домов, 10 многоэтажек и многочисленные автомобили. Рынок "Барабашово" пострадал от масштабного пожара, есть пострадавшие среди жителей.
30 сентября россияне ударили "Молнией" по Киевскому району Харькова. Мэр Игорь Терехов сообщил о ряде прилетов по городу, предварительно пострадавших нет.
26 сентября дрон "Молния" попал в крышу магазина мебели в том же районе Харькова. Известно о четырех пострадавших.