Она более 80 лет жила с осколком в спине. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Что известно о жертве российского террора на Харьковщине?

В среду, 1 октября, 88-летняя Алла Николаевна погибла во время российского обстрела Балаклеи. В 1941 году, когда ей было 4 года, война оставила на женщине след. Тогда в Синельниково Днепропетровской области она получила ранение и осталась с осколком в спине на всю жизнь.

Но нынешнюю войну Алла Николаевна пережить не смогла. Сегодня ее жизнь забрала Россия,

– добавили в прокуратуре.

Несмотря на пережитые беды Алла Николаевна дожила до независимой Украины. Но современная война забрала ее жизнь, не дав возможности дождаться победы и мира.

Кроме того, ранения получили 16 человек, среди которых 4-летняя девочка.

