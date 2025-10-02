Вона понад 80 років жила з осколком у спині. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Що відомо про жертву російського терору на Харківщині?

У середу, 1 жовтня, 88-річна Алла Миколаївна загинула під час російського обстрілу Балаклії. У 1941 році, коли їй було 4 роки, війна залишила на жінці слід. Тоді у Синельниковому на Дніпропетровщині вона отримала поранення та залишилась з осколком у спині на все життя.

Але нинішню війну Алла Миколаївна пережити не змогла. Сьогодні її життя забрала Росія,

– додали в прокуратурі.

Попри пережиті лиха Алла Миколаївна дожила до незалежної України. Але сучасна війна забрала її життя, не давши можливості дочекатися перемоги та миру.

Крім того, поранення отримали 16 людей, серед яких 4-річна дівчинка.

