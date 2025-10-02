Вона понад 80 років жила з осколком у спині. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Що відомо про жертву російського терору на Харківщині?
У середу, 1 жовтня, 88-річна Алла Миколаївна загинула під час російського обстрілу Балаклії. У 1941 році, коли їй було 4 роки, війна залишила на жінці слід. Тоді у Синельниковому на Дніпропетровщині вона отримала поранення та залишилась з осколком у спині на все життя.
Але нинішню війну Алла Миколаївна пережити не змогла. Сьогодні її життя забрала Росія,
– додали в прокуратурі.
Попри пережиті лиха Алла Миколаївна дожила до незалежної України. Але сучасна війна забрала її життя, не давши можливості дочекатися перемоги та миру.
Крім того, поранення отримали 16 людей, серед яких 4-річна дівчинка.
Росія систематично атакує Харків та область
Як повідомила кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, 1 жовтня по Харкову та області випустили 10 дронів, 3 КАБи і 5 "Іскандерів". Пошкоджено близько 20 приватних будинків, 10 багатоповерхівок та численні автомобілі. Ринок "Барабашово" постраждав від масштабної пожежі, є потерпілі серед мешканців.
30 вересня росіяни вдарили "Молнією" по Київському району Харкова. Мер Ігор Терехов повідомив про низку прильотів по місту, попередньо постраждалих немає.
26 вересня дрон "Молнія" влучив у дах магазину меблів у тому ж районі Харкова. Відомо про чотирьох постраждалих.