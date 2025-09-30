Про це пише 24 Канал з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.
Що відомо про удар по Харкову?
Близько о пів на 4 годину дня Ігор Терехов повідомив про удар по місту. Під прицілом опинився Київський район. Туди ворожі сили поцілили "Молнією"
По Київському району завдано удар "Молнією". Подробиці уточнюємо,
– написав Терехов.
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Станом на 15:37 деталей щодо удару немає. В Харкові наразі триває повітряна тривога.
24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги. Не нехтуйте власною безпекою.