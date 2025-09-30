Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Скільки ворожих дронів збила ППО вночі 30 вересня?

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що в ніч на 30 вересня (із 21:00 29 вересня) противник атакував Україну 65 ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків:

Брянськ;

Орел;

Курськ;

Міллєрово;

Приморсько-Ахтарськ у Росії;

Чауда – ТОТ Криму.

Понад 40 безпілотників під час атаки були "Шахеди". Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 46 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни,

– зазначили військові.



Як відпрацювала ППО вночі 30 вересня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Також зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 6 локаціях і падіння збитих безпілотників (уламків) на 2 локаціях.

Повітряні сили також наголосили, що ворожа атака триває – на півночі та сході виявили нові групи ударних БпЛА. Тож військові закликали громадян дотримуватися заходів безпеки.

Що відомо про наслідки ворожої атаки по областях?