Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

До теми Росіяни вбили медсестру, яка допомагала пацієнтові під час обстрілу Києва

Які наслідки російської атаки у Київській області?

У Київській ОВА наголосили, що вночі в області працювали сили ППО, внаслідок чого є збиті ворожі цілі. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено, однак в одному з районів області є наслідки російської атаки.

На жаль, унаслідок ворожої атаки у Броварському районі постраждала жінка 1950 року народження. У неї гостра реакція на стрес та гіпертонічний криз. Вся необхідна медична допомога була надана на місці,

– зазначили у КОВА.

Окрім того, було пошкоджено житловий приватний будинок, господарчі споруди та автомобіль.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак – читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Які ще регіони України атакував ворог вночі 30 вересня?