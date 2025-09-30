Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.
К теме Россияне убили медсестру, которая помогала пациенту во время обстрела Киева
Какие последствия российской атаки в Киевской области?
В Киевской ОВА отметили, что ночью в области работали силы ПВО, в результате чего есть сбитые вражеские цели. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено, однако в одном из районов области есть последствия российской атаки.
К сожалению, вследствие вражеской атаки в Броварском районе пострадала женщина 1950 года рождения. У нее острая реакция на стресс и гипертонический криз. Вся необходимая медицинская помощь была оказана на месте,
– отметили в КОВА.
Кроме того, был поврежден жилой частный дом, хозяйственные постройки и автомобиль.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак – читайте в телеграмм-канале 24 Канала.
Какие еще регионы Украины атаковал враг ночью 30 сентября?
В Сумской ОВА сообщали, что ночью 30 сентября россияне прицельно ударили беспилотником по дому семьи в селе Чернетчина в Краснопольской общине. В результате погибли супруги и их сыновья 6 и 4 лет.
Также под ударом врага была и Черниговская область. Там из-за российского обстрела поврежден объект энергетической инфраструктуры. Без электроснабжения осталось более 26 тысяч абонентов в городе Бобровица и близлежащих населенных пунктах.
Стоит отметить, что первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк предупреждал, что Москва планирует наращивать интенсивность ударов по Украине. Поэтому это очередной вызов как для Украины, так и для партнеров и союзников.