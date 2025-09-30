Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

Какие последствия российской атаки в Киевской области?

В Киевской ОВА отметили, что ночью в области работали силы ПВО, в результате чего есть сбитые вражеские цели. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено, однако в одном из районов области есть последствия российской атаки.

К сожалению, вследствие вражеской атаки в Броварском районе пострадала женщина 1950 года рождения. У нее острая реакция на стресс и гипертонический криз. Вся необходимая медицинская помощь была оказана на месте,

– отметили в КОВА.

Кроме того, был поврежден жилой частный дом, хозяйственные постройки и автомобиль.

Какие еще регионы Украины атаковал враг ночью 30 сентября?